Shopee Hingga Tokopedia Tebar Promo 6.6 Hari Ini, Cek Daftarnya Di sini

Bisnis.com, JAKARTA – Semarak perayaan menuju pertengahan tahun sering kali diiringi dengan banyaknya promo yang ditawarkan. Spesial dalam rangka tanggal kembar atau double dates 6.6, terdapat beragam promo menarik yang dapat digunakan untuk mendapat harga spesial khusus di hari ini di Shopee hingga Tokopedia.

Bisnis telah merangkum beragam promo menarik di 6.6 sebagai berikut:

Promo Belanja Online

1. Promo Shopee 6.6 Great Mid-Year Sale

Dalam euphoria pertengahan tahun sekaligus double date 6.6, Shopee mengadakan promo spesial yang berlaku khusus di 6 Juni 2024. Promo tersebut diantaranya pesta diskon 60% sampai dengan Rp250.000, Flash Sale 6RB untuk beberapa produk terbatas, Gratis Ongkir RP0, 6 Miliar hadiah gratis. Informasi lebih lanjut dapat di cek melalui aplikasi Shopee langsung untuk mendapatkan voucher dan promo menarik lainnya.

2. Promo Guncang 6.6 Tokopedia dan ShopTokopedia

Platform belanja online Tokopedia menghadirkan promo menarik dalam program festival Promo Guncang 6.6. Promo ini merupakan bagian dari program sebelumnya, yakni Waktu Indonesia Belanja (WIB) dan Waktu Indonesia Beli Lokal. Promo yang ditawarkan yakni Flash Sale Gila-Gilaan hingga 90% untuk produk pilihan, pengiriman gratis ongkir, dan cashback. Promo ini berlaku terhitung dari 1-6 Juni 2024.

3. 6.6 Super Wow Sale Lazada

Lazada menawarkan ragam promo spesial yang juga berlaku dari 5 -10 Juni mendatang. Dalam rangkanya, Lazada menawarkan promo voucher bonus sampai dengan Rp 660 ribu dan 100% gratis ongkir. Selain itu, ada promo LazFlash dengan diskon hingga 70% untuk beberapa produk pilihan. Daftar promo tersebut dapat diakses langsung melalui aplikasi Lazada.

Promo Makanan dan Minuman

1. Kopi Janji Jiwa

Janji jiwa menawarkan promo spesial 6.6 dengan diskon hingga 60% dengan menggunakan kode promo JIWA60. Selain itu, terdapat promo diskon minuman dimulai dari Rp 10 ribu dan diskon Jiwa Toast dan minuman hingga 45%. Dilansir dari laman media sosialnya, berikut rincian promonya :

1 Egg & Cheese + 1 Minuman seharga Rp 28 ribu

1 Egg Curry Mayo + 1 Minuman seharga Rp 28 ribu

1 Spicy Bulgogi + 1 Minuman seharga Rp 31 ribu

2 Minuman Reguler seharga Rp 23 ribu

2 Toast seharga Rp 33 ribu

2. CFC 6.6 Deals

Spesial di awal Juni, CFC menawarkan dua promo menarik. Di tanggal 1-15 Juni 2024, CFC menawarkan promo harga serba Rp 16 ribu dan Rp 26 ribu. Untuk promo Rp 16 ribu, berlaku untuk pembelian paket Deal A, Deal B, Deal C, dan Deal D. Sedangkan untuk promo Rp 26 ribu, berlaku untuk paket Ayam + California Burger dan paket Ayam + Chicken Kranz. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian melalui online delivery. Selain itu, terdapat promo pembelian Buy 2 Get 2 Ayam dengan harga dimulai dari Rp 34.545. Ketentuan pembelian Buy 2 Get 2 Ayam sebagai berikut :

Hanya berlaku untuk dine in dan take away

Maksimal pembelian 1 Paket / Transaksi

Tunjukkan postingan yang ada di laman Instagram ketika transaksi di kasir

Promo berlaku di semua gerai CFC, kecuali gerai CFC Ramayana Cibitung, Depok Town Square, Bandara City Mall, Jatim Park, Ternate, Ujung Batu, Pagar Alam, Labuan Square, Sorong.

3. Pizza Marzano Indonesia

Untuk pecinta pizza, terdapat promo yang ditawarkan oleh Pizza Marzano khusus di tanggal 3-6 Juni 2024. Untuk semua varian Classic Pizza dan Pasta, turun ke harga Rp 18 ribu. Syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

Untuk mendapatkan harga spesial, wajib membeli 1 Romana Pizza terlebih dahulu.

Berlaku untuk semua menu Classic Pizza (kecuali Lava) dan semua Pasta.

Berlaku untuk dine in atau makan di tempat

Berlaku kelipatan (contoh: pesan 2 Romana Pizza dapatkan 2 menu dengan harga spesial, dst)

Berlaku untuk semua metode pembayaran (Debit/Credit/ QRIS/Tunai/MAP Voucher/MAPCLUB Points)

Tidak dapat digabung dengan promosi lain

4. Buy 10 Get 10 Wingstop Indonesia

Dalam rangka menyambut ulang tahun Wingstop yang ke-10, Wingstop Indonesia menawarkan promo pembelian Buy 10 Get 10. Pelanggan yang membeli 10 menu Crunchy Wings akan mendapatkan 10 Boneless. Promo ini berlaku dari 6-9 Juni 2024. Selain itu, promo dapat berlaku untuk pembelian di gerai langsung, take away, ataupun delivery order melalui Grabfood, Gofood, atau Shopeefood.

5. Holland Bakery

Merk roti ternama Holland Bakery mengadakan promo diskon 50% seluruh produk khusus untuk pembeli yang menggunakan Debit BRI (BritAma Bisnis, BRI Prioritas, BRI Private) atau

Kartu Kredit BRI (kecuali Corporate Card). Untuk nominal transaksi, pembeli harus berbelanja minimal Rp 50 ribu dan mendapatkan maksimal diskon hingga Rp 25 ribu. Promo dapat digunakan dimulai dari 3 Juni-31 Juli 2024 mendatang, khususnya di hari Senin-Rabu. Setiap pembeli dapat melakukan pembelian minimal 1 kali transaksi per harinya. Promo ini berlaku untuk pembelian secara langsung di seluruh outlet Holland Bakery.

6. Mako Cake and Bakery

Dalam rangka MAKO Festival, Mako Cake and Bakery menawarkan promo harga spesial yang berlaku dari 3-9 Juni 2024. Untuk pembelian offline di toko langsung, promo berlaku hingga 7 Juni 2024. Namun untuk pembelian melalui online, berlaku hingga 9 Juni 2024. Dilansir dari laman websitenya, harga promo tersebut di antaranya :

Semua jenis roti mulai dari harga Rp 8500

Slice cake mulai dari harga Rp 18 ribu

Delightful Whole Cakes mulai dari harga Rp 130 ribu

Semua cookies mulai dari harga Rp 39 ribu

Tasty toast mulai dari harga Rp 16.500

Semua long cake mulai dari harga Rp 59 ribu

Mix package turun dari harga Rp 77 ribu, menjadi Rp 61 ribu

7. Buy 6 Get 6 Krispi Kreme

Dalam rangka bertepatan dengan 6.6, Krispi Kreme menawarkan promo pembelian produk Buy 6 Get 6. Dengan membeli 6 Assorted Doughnut dengan bebas varian rasa, pembeli akan mendapatkan gratis 6 Mixed Classic Doughnut. Promo ini hanya berlaku di 6 Juni 2024. Syarat dan ketentuan yang berlaku diantaranya :

Berlaku untuk pembelian di store

Berlaku pembelian di seluruh store Krispy Kreme kecuali airport store

Intown store harga menjadi 90k, Gambir dan KCIC 96k sudah termasuk pajak

Berlaku untuk seluruh metode pembayaran (kartu kredit, debit, QRIS, MAP Voucher, Cash, Fintech)

8. Buy 1 Get 1 Roti O

Produksi roti dari PT Sebastian Citra Indonesia ini menawarkan ragam promo yang berlaku sepanjang bulan Juni 2024. Terdapat promo Buy 1 Get 1 khusus untuk produk Chicken Curry Pastry. Dengan membeli 1 Chicken Curry Pastry, gratis 1 Ice Black Tea/ Green Tea hanya seharga Rp 20 ribu. Tak hanya itu, terdapat promo untuk produk Cromboloni dengan rincian berikut :

2 Crombo' O/ Croni' O Rp 45.000 (Online Rp 47.000)

3 Crombo' O/ Croni' O Rp 65.000 (Online Rp 68.000)

5 Crombo' O Rp 100.000 (Online Rp 104.000)

Promo berlaku kelipatan dan berlaku untuk pembelian Langsung & Online Delivery (GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood)

