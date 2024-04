INFO ARUS MUDIK: Lalu Lintas di Ruas Tol Purbaleunyi dan Jagorawi Lancar di H-3 Lebaran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini merupakan H-3 lebaran Idulfitri 2024, dimana arus mudik diprediksi mencapai puncaknya.

Bagi Anda yang ingin mudik dengan melalui tol milik Jasa Marga, diimbau untuk perhatikan arus lalu lintas sebelum berangkat

Berikut info lalu lintas arus mudik di tol milik PT Jasa Marga

10.42 WIB #Tol_Jagorawi Cawang - TMII - Cibubur - Bogor - Ciawi LANCAR. ; Ciawi - Bogor - Cibubur - TMII - Cawang LANCAR.

10.42 WIB #Tol_Jagorawi Simpang Gadog KM 46+500 DIBERLAKUKAN Rekayasa Lalu Lintas Ganjil Genap.

10.42 WIB #Jalan_Layang_MBZ Cikunir - Tambun - Cikarang - Karawang LANCAR. ; Karawang - Cikarang - Tambun - Cikunir LANCAR.

10.41 WIB #Tol_Japek Karawang Barat KM 47 - Cikampek KM 70 DIBERLAKUKAN LAJUR CONTRAFLOW/kanan

10.41 WIB #Tol_Japek HATI-HATI di Cikampek KM 70 - Karawang Barat KM 47, ada lajur Contraflow dari arah Karawang Barat di lajur kanan.



10.41 WIB GT Cikampek KM 72 - Kalikangkung KM 414 DIBERLAKUKAN SATU ARAH (ONE WAY), Jalur Satu Arah (ONE WAY). Khusus Kendaraan yang menuju arah Semarang Solo.

10.41 WIB #Tol_Japek Karawang Barat KM 42 - KM 44 PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Timur KM 57 PADAT

10.41 WIB #Tol_Japek Cikampek - Dawuan - Cikarang - Cikunir - Cawang LANCAR.

10.38 WIB #Tol_Purbaleunyi Dawuan - Padalarang - Pasteur - Cileunyi LANCAR. ; Cileunyi - Pasteur - Padalarang - Dawuan LANCAR.









Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel