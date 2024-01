Gibran Pakai Jaket Mirip Naruto & Pin One Piece, Warganet Beri Tanggapan Beragam

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terlihat mengenakan jaket dengan lambang mirip dengan lambang klan Uzumaki dari kartun Naruto.



Jaket tersebut didominasi warna biru muda, dengan pundak berwarna abu-abu. Di dada sebelah kiri jaket tersebut, terdapat tulisan Prabowo Gibran yang menyertakan nomor urutnya, yakni nomor 2.



Sementara itu, di dada Gibran terdapat lambang bulat berwarna oranye yang mirip dengan lambang klan Uzumaki di kartun Naruto.



Salah satu akun X atau sebelumnya Twitter dengan jumlah pengikut besar, memposting momen Gibran mengenakan jaket tersebut saat debat. Foto tersebut diberi caption "Gibran Uzumaki."



Foto tersebut mendapatkan komentar beragam dari warganet. Salah satu warganet berkomentar dalam foto tersebut jika Gibran merupakan klan uzumaki versi lokal.



Kemudian, seorang warganet juga bertanya apa kira-kira kyubi dari Gibran. Warganet juga berkomentar dengan Gibran yang mengenakan jaket Naruto, semakin mirip dengan Boruto yang merupakan anak Naruto.



Sebelumnya, beberapa jam yang lalu Gibran juga terlihat mengasosiasikan dirinya dengan anime Jepang yang lain, yakni One Piece.



Saat mendatangi rumah Prabowo, Gibran terlihat mengenakan kemeja biru, dengan pin simbol bendera Topi Jerami di dada kirinya. Kemeja ini juga yang dikenakan Gibran saat debat calon wakil presiden hari ini, Minggu (21/1/2024).



Aksi Gibran ini juga mendapat reaksi beragam dari warganet. Warganet menyebut aksi Gibran ini sebagai aksi yang kocak karena mengenakan dua lambang terkenal dari dua anime, yakni Naruto dan One Piece. Beberapa warganet juga mengimbau Gibran untuk tidak membawa-bawa One Piece dalam kampanye dan debatnya.

