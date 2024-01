Anies Tegaskan Visi Diplomasinya: Absents No More, Respected Forever

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan memastikan akan menghadiri setiap agenda diplomasi di tingkat global apabila terpilih menjadi Kepala Negara Indonesia.

Dia mengatakan bahwa sebagai presiden maka prioritas pertama dan terutama adalah memastikan rasa aman pada setiap anggota masyarakat, khususnya bagi mereka yang diberi tugas untuk mengamankan sehingga kesejahteraannya dipikirkan.

Oleh sebab itu, dia mengatakan apabila berbicara menjaga keamanan maka juga bagaimana pelibatan RI di kancah internasional. Menurutnya, presiden merupakan sosok panglima diplomasi di tingkat dunia sehingga perlu untuk hadir di setiap forum internasional.

“Hadir mewarnai, membawa nilai Indonesia dan seperti di debat ini tidak banyak ruang diberikan berbicara di forum global, 2—3 menit itu waktunya tetapi di situ seninya, bagaimana kompleks gagasan, kompleks ide disampaikan secara lugas,” ujarnya di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Dia menilai apabila seorang pemimpin negara tegas, maka Indonesia dapat menyampaikan posisi dan tak akan ragu memperjuangkan dan merealisasikan cita-cita negara, yakni menghapuskan penjajahan di muka dunia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku apabila terpilih maka akan mengusahakan orasinya tersebut melalui diplomasi ke seluruh forum internasional secara langsung yang tidak diwakili oleh kehadiran Menteri Luar Negeri (Menlu) RI.

Penyebabnya, Anies mengatakan ingin agar Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani yang diyakininya dapat terwujud dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika, ilmu pengetahuan, terbuka atas gagasan dalam mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru.

“Itu artinya kita hadir di berbagai wilayah dalam pertemuan global membawa aspirasi Indonesia. Kita kirim pesan we will no longer absents, Indonesia we will present and Indonesia will colour the world. Indonesia absents no more, respected forever,” pungkas Anies.

Seperti diketahui, debat capres ketiga mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada 12 Desember 2023. Kemudian, debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di JCC Senayan, Jakarta, pada 22 Desember 2023.

Setelah hari ini, rangkaian debat capres-cawapres dijadwalkan masih berlangsung dua kali lagi, yakni pada 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News