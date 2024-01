Sosok Arya Wedakarna, Senator Bali yang Baru-baru Ini Ramai Dikritik Netizen

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali Arya Wedakarna mendadak viral setelah pernyataannya dituding rasisme.

Ia menjadi perbincangan publik, setelah potongan videonya menyinggung soal Middle East (Timur Tengah) viral di media sosial.

Selain itu, dirinya juga dibanjiri kritik karena mengatakan tentang penutup kepala yang diduga mengarah ke pemakaian jilbab.

"Saya nggak mau yang front line, front line itu. Saya mau gadis Bali yang kaya kamu, rambutnya keliatan. Jangan kasih yang penutup, penutup nggak jelas. This is not Middle East," ujarnya di sebuah video yang viral pada Senin (1/1/2024).

Menanggapi pernyataannya yang kontroversional itu, Arya pun langsung mengatakan permintaan maafnya. Ia juga mengatakan bahwa pernyataannya itu telah dipotong.

Melalui akun Instagram pribadinya, ia ingin putra/putri Bali menjadi prioritas untuk ditempatkan di bagian front line.

Ia pun berharap karyawan lebih mengedepannya ciri kebudayaan Bali saat menyambut tamu yang datang ke wilayah tersebut.

Terkait dengan pernyataan soal penutup, menurutnya saat itu dirinya tidak menyinggung nama, suku hingga kepercayaan tertentu.

"Kami tak ada menyebutkan nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun, bahwa hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali, Nomor 2 Tahun 2012 yakni tentang pariwisata Bali yang berlandaskan kebudayaan dan dijiwai agama hindu,"

Menjadi pertanyaan publik mengenai sosoknya, siapa Arya Wedakarna? berikut profil lengkapnya.

Profil Arya Wedakarna

Arya Wedakarna memiliki nama lengkap I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau dikenal juga dengan sebutan AWK.

AWK lahir di Bali, 23 Agustus 1980 dan merupakan anak dari Shri Wedastera Suyasa dan Suwitri Suyasa.

Ia merupakan lulusan S1 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Trisakti. Dirinya sempat dikenal masyarakat sebagai cover boy di Majalah Aneka tahun 1997.

Tak lama, ia kemudian memutuskan untuk terjun politik pada 2014 dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI. Ia pun berhasil memenangkan posisi Ketua DPD PNI Marhaenisme Bali dengan perolehan suara sebanyak 178.943.

Sebelumnya, AWK juga dikenal sebagai pribadi yang kritis dengan masalah-masalah yang menyangkut adat Bali dan agama Hindu.

Ia sempat melontarkan protes ke sejumlah karya seniman Tanah Air seperti Dewi Lestari, Iwan Fals, hingga Garin Nugroho.

Prestasinya pun terlihat saat ia dinobatkan sebagai dokter termuda dan rektor termuda oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). Gelar tersebut didapatkannya setelah melanjutkan pendidikannya di Universitas Mahendradatta yang saat ini ia pimpin.

Di kalangan masyarakat Hindu, AWK dikenal sebagai sosok yang tegas dan mengedepankan aspirasi rakyat.

Ia pun diangkat sebagai Raja Majapahit Bali. Kemudian dirinya juga saat ini menjabat sebagai Presiden The Hindu Center of Indonesia.

