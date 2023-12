Menkes Budi: Penyebaran Nyamuk Ber-Wolbachia untuk Atasi DBD Tunggu Kesiapan Warga

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut penyebaran bibit nyamuk mengandung Wolbachia untuk mengatasi demam berarah dengue (DBD) masih menunggu warga siap terlebih dahulu.

"Kita segera jalankan (penyebaran bibit nyamuk dengan kandungan Wolbachia) begitu warga sudah siap," kata Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Budi mengatakan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) terkait intervensi DBD dengan metode nyamuk dengan Wolbachia tersebut.

"Memang kita sudah bicara sama Jakarta Barat. Kita sudah jalan di Semarang, Bontang sama Kupang. Kita rencananya memang di Bandung dan Jakarta Barat untuk bisa intervensi dengan Wolbachia," ujar Budi.

Mengenai memorandum of understanding (MoU) atau kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Budi menyebut bahwa seingat dirinya MoU tersebut sudah ada.

"Setahu saya sudah. Tetapi saya enggak ingat apakah sudah ditandatangani atau belum," ujarnya.

Dikatakan, program nyamuk dengan Wolbachia juga merupakan solusi atas naiknya kasus demam berdarah dengue (DBD) dalam 50 tahun terakhir, meskipun sudah dilakukan beragam intervensi, seperti fogging (pengasapan) atau penerapan 3M (menguras, menutup dan mengubur).

"Kan sekarang lagi ramai (dibicarakan), cuma saya juga sudah bilang kemarin di DPR, sudah bicara bahwa yang namanya DBD itu sudah 50 tahun dengan intervensi yang ada sekarang, seperti fogging. Itu kan kasih kimia ke lingkungan, kita kasih juga abate, itu kasih larvasida kimia juga ke lingkungan kita. Kita ada 3M, itu naik terus kasus DBD kita," ungkapnya.

Budi menjelaskan penerapan metode nyamuk dengan kandungan Wolbachia untuk mengatasi DBD merupakan hasil penelitian ilmiah dan sudah terbukti efektivitas secara statistik.

"Target Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) harus di bawah 10 (kasus) per 100 ribu (jiwa). Kita sekarang sampai 28, pernah 50, pernah 60 gitu ya. Enggak pernah dalam 50 tahun itu bisa turun. Satu-satunya yang turun di bawah status WHO, di bawah 10 per 100 ribu insiden penyakit demam berdarah itu di Yogyakarta. Jadi kita datang kan di Yogyakarta kenapa bisa turun? Konsisten tuh lima tahun, (ternyata) karena ada intervensi Wolbachia," ujar Budi.

Penerapan Wolbachia di Indonesia, kata Budi, merupakan hasil kerja ilmiah dari para peneliti Indonesia yang kemudian menjadi landasan pihaknya mengambil langkah tersebut.

"Dan ini (penerapan Wolbachia) ditemukan oleh peneliti Indonesia, dibiayai juga oleh konglomerat Indonesia ketika itu. Itu yang sekarang kita roll out (lakukan)," ungkap Budi.

Mengenai penolakan publik terhadap penerapan bibit nyamuk dengan kandungan Wolbachia tersebut, Budi menyerahkannya kepada warga.

"Bahwa kemudian banyak berita, banyak grup-grup yang dulu juga menolak vaksin, juga menolak Wolbachia, saya rasa nanti masyarakat bisa paham sendirilah, mana yang basisnya ilmiah, mana yang bukan," katanya.

Dia juga meminta media akan bisa mencari informasi yang kredibel untuk diberikan kepada publik, menyusul secara historis (Covid-19), banyak masyarakat yang menolak vaksinasi.

"Dan saya minta tolong teman-teman di media juga bisa menyaring kredibilitas dari sumbernya itu seperti apa, karena ini sama seperti yang dulu tidak mau vaksinasi," ujarnya.

Tunggu Kesepakatan

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat menyebut uji coba nyamuk dengan Wolbachia sedang menunggu nota kesepakatan Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Penandatanganan 'Memorandum of Understanding' (MoU) antara Kemenkes dengan Balaikota (DKI)," ungkap Kepala Sudinkes Jakbar Erizon Safari saat dihubungi di Jakarta pada Jumat (27/10/2023).

Sebagai langkah antisipasi pihaknya tetap mempersiapkan kader dalam rangka uji coba tersebut.

"Iyalah (dipersiapkan), supaya kalau peluncuran sudah lebih siap," ucap Erizon.

Dia mengatakan Kota Jakarta Barat menjadi salah satu dari tujuh daerah di Indonesia untuk uji coba Wolbachia karena memiliki angka DBD yang cukup tinggi. Selain itu, kata dia, petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan juga memiliki nilai yang baik.

“Pak Menteri Kesehatan langsung yang menunjuk untuk dijadikan tempat pertama penerapan Wolbachia,” kata Erizon.

