Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah kalender Jawa bulan November 2023 lengkap dengan weton yang bisa kamu manfaatkan.
Tidak terasa sebentar lagi akan memasuki bulan baru November 2023. Salah satu yang kerap ditanyakan masyarakat adalah kalender Jawa.
Sebab kalender Jawa berbeda dengan kalender masehi pada umumnya. Dengan kalender Jawa, maka masyarakat bisa menghitung tanggal baik dan tanggal buruk.
Adapun keistimewaan dari Kalender Jawa adalah memadukan antara sistem penanggalan Islam, Penanggalan Hindu, dan penanggalan Julian dari tradisi Barat.
Sementara Kalender Jawa menggunakan dua siklus hari yaitu siklus minggun yang terdiri dari tujuh hari: Ahad, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.
Dan siklus pekan yang terdiri dari lima pasaran: Legi, Paging, Pon, Wage, dan Kliwon.
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Dalam kalender Jawa ada istilah weton yang merujuk pada jumlah nilai antara pasaran Jawa dan hari lahir, misalnya Sabtu Pon, Minggu Wage, dan lain sebagainya.
Berikut adalah kalender Jawa November 2023:
1 November 2023 = 17 Rabiul Akhir 1445 H = Rabu Legi
2 November 2023 = 18 Rabiul Akhir 1445 H = Kamis Pahing
3 November 2023 = 19 Rabiul Akhir 1445 H = Jumat Pon
4 November 2023 = 20 Rabiul Akhir 1445 H = Sabtu Wage
5 November 2023 = 21 Rabiul Akhir 1445 H = Minggu Kliwon
6 November 2023 = 22 Rabiul Akhir 1445 H = Senin Legi
7 November 2023 = 23 Rabiul Akhir 1445 H = Selasa Pahing
8 November 2023 = 24 Rabiul Akhir 1445 H = Rabu Pon
9 November 2023 = 25 Rabiul Akhir 1445 H = Kamis Wage
10 November 2023 = 26 Rabiul Akhir 1445 H = Jumat Kliwon
11 November 2023 = 27 Rabiul Akhir 1445 H = Sabtu Legi
12 November 2023 = 28 Rabiul Akhir 1445 H = Minggu Pahing
13 November 2023 = 29 Rabiul Akhir 1445 H = Senin Pon
14 November 2023 = 1 Jumadil Ula 1445 H = Selasa Wage
15 November 2023 = 2 Jumadil Ula 1445 H = Rabu Kliwon
16 November 2023 = 3 Jumadil Ula 1445 H = Kamis Legi
17 November 2023 = 4 Jumadil Ula 1445 H = Jumat Pahing
18 November 2023 = 5 Jumadil Ula 1445 H = Sabtu Pon
19 November 2023 = 6 Jumadil Ula 1445 H = Minggu Wage
20 November 2023 = 7 Jumadil Ula 1445 H = Senin Kliwon
21 November 2023 = 8 Jumadil Ula 1445 H = Selasa Legi
22 November 2023 = 9 Jumadil Ula 1445 H = Rabu Pahing
23 November 2023 = 10 Jumadil Ula 1445 H = Kamis Pon
24 November 2023 = 11 Jumadil Ula 1445 H = Jumat Wage
25 November 2023 = 12 Jumadil Ula 1445 H = Sabtu Kliwon
26 November 2023 = 13 Jumadil Ula 1445 H = Minggu Legi
27 November 2023 = 14 Jumadil Ula 1445 H = Senin Pahing
28 November 2023 = 15 Jumadil Ula 1445 H = Selasa Pon
29 November 2023 = 16 Jumadil Ula 1445 H = Rabu Wage
30 November 2023 = 17 Jumadil Ula 1445 H = Kamis Kliwon
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