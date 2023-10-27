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Kalender Jawa Bulan November 2023, Lengkap dengan Weton

Berikut adalah kalender Jawa bulan November 2023 lengkap dengan weton yang bisa kamu manfaatkan.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Jumat, 27 Oktober 2023 | 06:37
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Ilustrasi kalender Jawa November 2023/Freepik.com
Ilustrasi kalender Jawa November 2023/Freepik.com

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah kalender Jawa bulan November 2023 lengkap dengan weton yang bisa kamu manfaatkan.

Tidak terasa sebentar lagi akan memasuki bulan baru November 2023. Salah satu yang kerap ditanyakan masyarakat adalah kalender Jawa.

Sebab kalender Jawa berbeda dengan kalender masehi pada umumnya. Dengan kalender Jawa, maka masyarakat bisa menghitung tanggal baik dan tanggal buruk.

Adapun keistimewaan dari Kalender Jawa adalah memadukan antara sistem penanggalan Islam, Penanggalan Hindu, dan penanggalan Julian dari tradisi Barat.

Sementara Kalender Jawa menggunakan dua siklus hari yaitu siklus minggun yang terdiri dari tujuh hari: Ahad, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.

Dan siklus pekan yang terdiri dari lima pasaran: Legi, Paging, Pon, Wage, dan Kliwon.

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Dalam kalender Jawa ada istilah weton yang merujuk pada jumlah nilai antara pasaran Jawa dan hari lahir, misalnya Sabtu Pon, Minggu Wage, dan lain sebagainya.

Berikut adalah kalender Jawa November 2023:

1 November 2023 = 17 Rabiul Akhir 1445 H = Rabu Legi

2 November 2023 = 18 Rabiul Akhir 1445 H = Kamis Pahing

3 November 2023 = 19 Rabiul Akhir 1445 H = Jumat Pon

4 November 2023 = 20 Rabiul Akhir 1445 H = Sabtu Wage

5 November 2023 = 21 Rabiul Akhir 1445 H = Minggu Kliwon

6 November 2023 = 22 Rabiul Akhir 1445 H = Senin Legi

7 November 2023 = 23 Rabiul Akhir 1445 H = Selasa Pahing

8 November 2023 = 24 Rabiul Akhir 1445 H = Rabu Pon

9 November 2023 = 25 Rabiul Akhir 1445 H = Kamis Wage

10 November 2023 = 26 Rabiul Akhir 1445 H = Jumat Kliwon

11 November 2023 = 27 Rabiul Akhir 1445 H = Sabtu Legi

12 November 2023 = 28 Rabiul Akhir 1445 H = Minggu Pahing

13 November 2023 = 29 Rabiul Akhir 1445 H = Senin Pon

14 November 2023 = 1 Jumadil Ula 1445 H = Selasa Wage

15 November 2023 = 2 Jumadil Ula 1445 H = Rabu Kliwon

16 November 2023 = 3 Jumadil Ula 1445 H = Kamis Legi

17 November 2023 = 4 Jumadil Ula 1445 H = Jumat Pahing

18 November 2023 = 5 Jumadil Ula 1445 H = Sabtu Pon

19 November 2023 = 6 Jumadil Ula 1445 H = Minggu Wage

20 November 2023 = 7 Jumadil Ula 1445 H = Senin Kliwon

21 November 2023 = 8 Jumadil Ula 1445 H = Selasa Legi

22 November 2023 = 9 Jumadil Ula 1445 H = Rabu Pahing

23 November 2023 = 10 Jumadil Ula 1445 H = Kamis Pon

24 November 2023 = 11 Jumadil Ula 1445 H = Jumat Wage

25 November 2023 = 12 Jumadil Ula 1445 H = Sabtu Kliwon

26 November 2023 = 13 Jumadil Ula 1445 H = Minggu Legi

27 November 2023 = 14 Jumadil Ula 1445 H = Senin Pahing

28 November 2023 = 15 Jumadil Ula 1445 H = Selasa Pon

29 November 2023 = 16 Jumadil Ula 1445 H = Rabu Wage

30 November 2023 = 17 Jumadil Ula 1445 H = Kamis Kliwon

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Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

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