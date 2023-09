45+ Contoh Motto Hidup yang Bisa Bikin Kamu Semangat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Motto hidup adalah ungkapan yang bisa memberikan semangat pada kita dalam menjalani kehidupan. Motto hidup juga mengajari kita arti untuk terus berusaha tanpa menyerah, dan terus optimis meskipun halangan dan rintangan menghadang di depan mata. Untuk itu, kamu perlu mengetahui contoh motto hidup.

Motto hidup bisa membuat kamu keluar dari kelesuan mental dan menyadarkan kamu bahwa ada tujuan yang harus dicapai. Jika kamu membutuhkan sesuatu untuk menjaga perjalanan kamu tetap pada jalurnya, melihat beberapa contoh motto hidup mungkin bisa menjadi pilihan yang bagus.

Contoh Motto Hidup Pelajar

“Barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya” "Makin dalam iman dan ilmu yang kamu miliki, maka kamu akan makin merasakan kedamaian." "Hidup perlu ilmu, mati perlu ilmu, ilmu untuk kaya, ilmu untuk amal." "Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan." "Dengan cinta hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan agama hidup menjadi terarah." "Ilmu itu dimiliki dengan lidah yang banyak bertanya dan akal yang gemar berpikir." "Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka harus." "Bila Anda gagal hari ini, jangan pernah menyerah. Ulangi terus kegagalan Anda sampai atasan/komandan Anda menyerah." "Belajar dengan giat untuk kebaikan yang begitu dalam, dan demi otak kita yang dangkal." "Pendidikan setingkat dengan olahraga di mana memungkinkan setiap orang untuk bersaing." Kita lebih besar dan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Kegagalan dan kesalahan mengajari kta untuk mengambil pelajaran dan menjadi lebih baik. Jadilah diri kita sendiri karena itu lebih baik daripada berpura-pura menjadi orang lain yang baik. Belajar tidak selalu dari buku, lingkungan juga bisa membuat kita mengambil pelajaran. Tiada hari untuk mengeluh, tiada hari tanpa belajar. Orang yang belajar dari kesalahan dalah orang yang berani sukses. Jadilah orang yang rajin sebelum menyesali kemalasan yang membuat kita melewatkan kesempatan emas. Jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang kita bias lakukan. Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses.

Contoh Motto Hidup Mahasiswa

20. Hidup untuk alasan dan alasan apapun yang saya miliki bukanlah untuk membuat saya sempurna tetapi untuk membuat saya sendiri

21. Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan. Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup

22. Obat hati ada dua acara yang pertama jangan suka memanjakan diri sendiri dan yang kedua selalu lihatlah ke bawah

23. Dia selalu memberkati semua orang di sini yang percaya kepada-Nya dengan min, hati, dan jiwa. Dan saya percaya Dia memberkati saya lebih dari siapa pun

24. Kamu tidak perlu takut jika Anda tidak menyembunyikan apa pun.

25. Kamu tidak tahu seberapa besar Anda menghargai sesuatu sampai seseorang mengambilnya.

26. Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu mau kejar, biarkan ia menggantung, mengambang 5 centimeter di depan kening kamu (5 cm)

27. Hidup adalah perjalanan untuk dialami, bukan masalah untuk dipecahkan.

Contoh Motto Hidup Bahasa Inggris

28. “Dream big, work hard.” (Bermimpi besar, bekerja keras.)

29. “Find beauty in simplicity.” (Temukan keindahan dalam kesederhanaan.)

30. “Find joy in the little things.” (Temukan kegembiraan dalam hal-hal kecil.)

31. “Find strength in adversity.” (Temukan kekuatan dalam kesulitan.)

32. “Practice gratitude daily.” (Berlatih bersyukur setiap hari.)

33. “Create your own destiny.” (Ciptakan takdirmu sendiri.)

34. “Never stop growing.” (Jangan pernah berhenti berkembang.)

35. “Live without regrets.” (Hidup tanpa penyesalan.)

36. “Stay resilient.” (Tetap tegar.)

37. “Embrace change.” (Terimalah perubahan.)

Contoh Motto Hidup Aesthetic

38. ″Sukses adalah tindakan berani mengambil risiko, sambil terus belajar dan memiliki prinsip.”

39. “Ilmu bisa membawamu ke masa depan yang lebih cemerlang.”

40. “Orang yang malas, tidak akan pernah keluar dari zona nyamannya dan ia tidak akan berkembang”

41. “Menyadari apa yang kita butuhkan, menjalani kehidupan dengan penuh makna, dan menjaga hati agar tetap bersinar; Kunci sebuah hidup yang penuh kebahagiaan.”

42. “Pengalaman dari kegagalan, akan membawa Anda ke pribadi yang lebih bijak.”

43. “Mencari kebahagiaan adalah obat yang menyembuhkan jiwa, dalam setiap langkah hidup yang dijalani.”

44. “Bermimpilah setinggi langit, dan kejar mimpimu dengan ilmu yang bermanfaat.”

45. “Semakin keras usaha yang kita keluarkan, maka semakin kuat diri kita untuk berjuang.”

46. “Jangan berhenti mencoba, belajarlah lebih giat untuk mencapainya.”

47. “Menikah bagaikan sekolah, sekolah terpanjang di dalam hidup hingga menua bersama.”

Itulah beberapa contoh motto hidup yang bisa kamu gunakan untuk hidup kamu.

