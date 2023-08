20 Cara Ucapkan Thank You dalam Bahasa Inggris Secara Profesional

Ada banyak cara untuk mengucapkan terima kasih atau thank you kepada orang lain dan juga hubungan bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA - Seseorang bisa mengekspresikan diri lewat ucapan terima kasih, maka akan menimbulkan kesan yang baik dan menarik. Simak cara mengucapkan terima kasih atau thank you secara profesional.

Ada banyak cara untuk mengucapkan terima kasih atau thank you kepada orang lain dan juga hubungan bisnis. Kalimat terima kasih bisa membuat hubungan Anda lebih dekat dengan orang lain.

Saat Anda mengucapkan terima kasih kepada orang lain, maka ini juga akan membangun perspektif diri dan meningkatkan semangat bagi orang yang mendengarkannya. Ini juga bisa meningkatkan hubungan relasi.

Ini 20 ucapan terima kasih atau thank you secara profesional:

1. Thanking a Business Associate for Their Help or Support

2. Thank you for your help in [business activity].

3. We’re grateful for your support in [business activity].

4. Thanking a Potential Business Associate for Their Time

5. Thank you for meeting with us to discuss our business collaboration.

6. Thank you in advance for your cooperation.

7. Thank you for your great service over the years.

8. Thank you for your prompt response to our [needs / request].



Complimenting a Coworker or Business Partner for Doing a Good Job



Ucapan terima kasih di bawah ini bisa memberikan pujian juga kepada orang lain yang telah berjuang lebih keras. Biasanya orang memuji orang lain yang telah berusaha lebih keras.



9. Thank you for a job well done.

10. Thank you for being an invaluable part of our team.

Accepting an Appointment or Meeting

Ketika seorang rekan bisnis menerima undangan Anda untuk bertemu, ucapkanlah terima kasih kepada mereka karena telah menyediakan waktu. Ungkapan sederhana yang dapat Anda gunakan meliputi:



11. Thank you for the opportunity to meet up.

12. Thank you for making time to see me.



Saat Anda mengirim email ucapan terima kasih kepada rekan baru seperti seminar, pameran, atau makan malam bisnis adalah cara yang bagus untuk membangun hubungan bisnis yang kuat.



12. Thank you for taking the time to talk with me today.

13. Thank you for your offer to connect me with your business contacts.

14. Thank you for choosing [your company name].

15. Thank you for giving us the opportunity to serve you.



Responding to Positive Feedback

Simak cara mengucapkan terima kasih yang menyenangkan, sebagai cara untuk menerima umpan balik positif dari pelanggan atau klien! Ini cara berterima kasih kepada mereka dengan ramah untuk menjaga hubungan yang kuat.



16. Thank you for your positive feedback.

17. We greatly appreciate your kind words.

Responding Positively to Negative Business Feedback

Meskipun setiap orang mengharapkan umpan balik positif, kita juga harus menghargai umpan balik negatif untuk menjawab kekhawatiran pelanggan dan meningkatkan bisnis kita dalam jangka panjang. Gunakan ungkapan sebagai berikut :



18. Thank you for raising your concerns with us.

19. Thank you for your understanding.

Thanking a Job Interviewer

Jika Anda ingin menonjol dan membangun hubungan yang baik, Anda bisa meninggalkan kesan yang baik dengan calon atasan Anda. Ini cara mengucapkan terima kasih melalui email ataupun pesan singkat:

20. Thank you for meeting with me today.

