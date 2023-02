Foto-foto Bangunan di Turki, Sebelum dan Sesudah Diguncang Gempa

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa bumi di Turki dengan kekuatan magnitudo 7,9 telah menewaskan sekitar 5.000 orang.

Sementara itu, Presiden Turki Erdogan mengatakan sekitar 2.300 bangunan runtuh akibat gempa tersebut.

Di media lokal dan media sosial, beredar penampakan bangunan yang runtuh akibat gempa yang disebut terparah sejak tahun 1939 lalu itu.

Berikut foto-foto bangunan sebelum dan sesudah gempa dikutip dari newarab.

The Cukurova district di Adana sebelum gempa

The Cukurova district di Adana sebelum gempa

Gaziantep castle sebelum gempa

Gaziantep castle setelah gempa

Ontur Hotel di Iskenderun sebelum gempa

Ontur Hotel in Iskenderun setelah gempa

Cathedral of the Annunciation in Iskenderun sebelum gempa

Cathedral of the Annunciation in Iskenderun setelah gempa

Gaziantep sebelum gempa

Gaziantep setelah gempa

