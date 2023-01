Vespa dan Simbolisasi Politik para Pejabat Publik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menjadi wajah baru partai Golkar dan langsung dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu).

Namun, ada hal menarik sebelum pengukuhan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sebagai kader Golkar. Dia seakan telah mengisyaratkan dengan mengunggah sebuah video tengah mengendarai vespa kuning di akun Instagramnya @ridwankamil.

Dalam video tersebut, Emil berkendara bersama putra bungsunya, Arkana Aidan Misbach, memakai Vespa klasik 2-tak. Dia terlihat mengenakan celana panjang biru dipadu blazer marun serta helm putih.

"OTW, singkatan dari On The Way. Terjemahan bahasa sundanya, oh tungguan weh," tulis Emil dalam unggahan tersebut, dikutip Kamis (19/1/2023).

Meski begitu, sebenarnya video tersebut memang pernah diunggah olehnya pada Senin, 25 Agustus 2022 di akun media sosial pribadinya. Dalam video itu terlihat Emil mengajak putranya berkeliling di dalam kota, sembari menyapa sejumlah warga di jalan.

Untuk diketahui, melihat tahun politik memang tak luput tentunya dengan manuver setiap pejabat untuk memiliki kendaraan politik yang tepat. Vespa seringkali menjadi kendaraan yang dianggap dekat dengan rakyat kecil, mengingat saat itu situasi ekonomi Italia yang memburuk akibat Perang Dunia II membuat Rinaldo Piaggio memutuskan untuk memproduksi alat transportasi yang murah dan merakyat.

Selain Emil, sejumlah tokoh politik juga seringkali berlenggak-lenggok di jalan raya dengan mengendarai kendaraan asal Italia ini, baik untuk menyapa warga atau melakukan kampanye.

Salah satunya, Anies Baswedan yang setelah mengembalikan mandat ke warga Jakarta dan meresmikan diri kembali menjadi warga Ibu Kota. Dia bersama dengan masyarakat kembali pulang ke Lebak Bulus dengan membawa vespa berwarna abu-abu, lengkap dengan menggunakan helm senada. Hal tersebut diunggahnya di akun instagram @aniesbaswedan.

Anies Baswedan mengendarai vespa usai melepas jabatan Gubernur DKI Jakarta / Instagram @aniesbaswedan

“Alhamdulillah, lima tahun yang dijalani dan diiringi dengan doa, dukungan, dan dampingan dari Ibu/Bapak semua, dan amanah itu tuntas dilaksanakan,” ujar Anies, Senin (17/10/2022).

Masih dengan kendaraan yang sama, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga mengendarai motor bernuansa abu-abu tua yang identik dengan kendaraan merakyat ini dengan mengunggahnya di akun instagram @cakiminow untuk merayakan Hari Vespa Dunia pada Minggu (12/6/2022).

Cak Imin terlihat berkendara ceria bersama dengan bikers Vespa dari berbagai daerah Indonesia dan seluruh dunia di Vespa World Days 2022 Bali, di mana panggung utama Vespa World Days 2022 Bali disebut Vespa Village.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengendarai Vespa

“Panasnya asiik.. #vespaworlddays2022 #vespaworddaysbali2020,” tulisnya.

Selanjutnya, dikutip melalui akun @pervespaan_duniawi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tertangkapkan menjajal vespa berwarna merah dengan mengenakan helm putih.

Dikutip melalui laman resmi Jateng, tampilan gubernur hari itu pun berbeda dari biasanya. Mengenakan kaos merah putih dipadu jaket denim lukis bermotif batik, Candi Borobudur, wayang, penari selendang, serta di belakangnya bertuliskan 68 tahun.

