Jokowi Tawarkan Investasi IKN di Depan Biden dan Xi Jinping

Bisnis.com, BADUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan investasi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di depan pemimpin Negara G20 di dalam Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang merupakan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di The Apurva Kempinski, Bali, Selasa (15/11/2022).

Jokowi memerinci bahwa proyek IKN diprediksi bisa mendatangkan investasi sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp323,3 triliun dengan berjalannya pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Indonesia tengah mendorong pemerataan pembangunan melalui pemindahan ibu kota ke [IKN] Nusantara. Ini akan membuka peluang investasi sebesar US$20,8 miliar di berbagai sektor infrastruktur," ujarnya di Candi Ballroom, The Apurva Kempinski Bali, Selasa (15/11/2022).

Lebih lanjut, Jokowi juga menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat dan ekonomi setempat dalam berbagai peluang proyek infrastruktur. Menurutnya, upaya tersebut dapat membuat negara-negara berkembang bisa lebih tangguh.

"Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri," pungkas Jokowi.

