Heboh Kaesang Pangarep Terbang ke Surabaya, Tapi Koper Nyasar ke Kualanamu

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Tagar Batik Air tengah trending di media sosial Twitter, Minggu (13/11/2022). Pangkal keributannya ternyata ada pada cuitan Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, yang curhat terbang ke Surabaya, tetapi kopernya tersesat sampai Bandara Kualanamu, Medan.

Setidaknya hingga pukul 22.00 WIB, sudah ada 1.948 tweet yang menyertakan tagar tersebut sehingga menjadi salah satu trending topic di Indonesia.

"Horeeee naik Batik Air ke Surabaya tapi koperku selamat sampe bandara Kualanamu. Terima kasih Batik Air," cuit Kaesang.

Bukan kali ini saja public figure bermasalah dengan layanan maskapai tersebut. Baru-baru ini, penyanyi Ari Lasso sempat ketinggalan pesawat saat menggunakan Batik Air dari Singapura.

"Mungkin emang aku sama koperku udah gak sejalan," lanjut Kaesang berkelakar.

Berbeda dengan Kaesang, Ari Lasso mengunggah peristiwa tidak mengenakkan tersebut di Instagram.

"Ketika saya di depan gate, diubah gate-nya menjadi gate 21. Pokoknya diubah lah, ya. Saya masuk, dibilang 'hey, this is not your flight.' Saya pindah ke gate satunya, 'your flight is already fly," kata Ari, Rabu (19/10/2022).

Peristiwa tersebut berakhir dengan pihak Batik Air mengganti tiket Ari. Sementara untuk kejadian yang menimpa Kaesang, belum diketahui nasib kopernya kini.

Kaesang juga sempat mengunggah screenshot percakapannya dengan Kevin Nugroho, salah satu pemegang saham Persis Solo, mengenai peristiwa koper tersebut.

"Batik Air tahu kalau koperku butuh healing, makanya dikirim ke Medan," ujar Kaesang ketika ditanya Kevin perihal kopernya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :