Kemenkeu AS Suntik Stimulus Covid-19 US$2,9 miliar kepada Industri Maskapai

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Keuangan AS menyalurkan bantuan senilai US$2,9 miliar kepada maskapai dalam negeri.

Hal ini adalah bantuan stimulus tahap pertama bagi industri yang menderita secara finansial akibat pandemi Covid-19.

Enam maskapai termasuk American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines Co. dan United Airlines Holdings Inc. telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah federal untuk menerima bantuan.

Kesepakatan ini dibeberkan oleh Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan Senin malam.

Bantuan pemerintah ini diberikan kepada dua maskapai besar dan 54 maskapai kecil. Departemen Keuangan AS mengungkapkan lebih banyak bantuan dipastikan akan dirilis secara bergulir.

