Menhan AS Telpon Prabowo, Bahas Pertahanan dan Penanganan Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Thomas Esper menghubungi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rabu (1/4/202), untuk membahas penanganan virus Corona atau Covid-19.

Esper melalui akun Twitternya @EsperDoD menyebut bahwa dirinya telah menjalin komunikasi yang baik dengan Prabowo. Adapun perbincangan yang diutarakan adalah perihal pertahanan dan penanganan wabah Corona.

"Good call with Indonesian Defense Minister @Prabowo to discuss our growing defense partnership and to coordinate #COVID19 relief efforts. #killthevirus," kicaunya, Rabu (1/4/2020).

Sementara itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa keduanya menyampaikan rasa empati dan simpati terkait dengan masalah Covid 19 dimasing-masing Negara.

Menhan Mark menurut Dahnil mengutarakan apresiasi terhadap otoritas kepemimpinan Indonesia dalam penanganan Covid-19.

"Pak Prabowo menyampaikan seluruh dunia menghadapi masalah ini saat ini, maka sangat dibutuhkan kerja sama yang kuat antarnegara, dan semoga bisa dibicarakan serius diwaktu yang lain, bagaimana kerja sama pertahanan antar AS dan Indonesia bisa dibangun lebih baik," terangnya.

Dahnil menyebut, Prabowo selama ini aktif membangun komunikasi dengan para Menhan luar negeri termasuk China dan negara lain. Langkah ini dilakukan agar bisa saling bertukar informasi dan bergotong-royong menyelesaikan pandemi ini.