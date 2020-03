Kedubes Australia Himbau Warga Negaranya Segera Pulang

View this post on Instagram

Flights on the Indonesia-Australia route are rapidly closing down. Don’t risk getting stranded. Australians who want to return home should leave now. https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/indonesia - link in bio. — Penerbangan rute Indonesia-Australia segera ditutup. Jangan mengambil risiko tidak dapat melanjutkan perjalanan. Warga Australia yang ingin kembali ke ?? harus berangkat sekarang. https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/indonesia.