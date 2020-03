WHO Galang Dana untuk Atasi Corona, Facebook dan Google Ikut Nyumbang

Bisnis.com, JAKARTA - World Health Organization (WHO) membutuhkan bantuan dana hingga US$675 juta untuk mengatasi pandemi virus corona atau Covid-19 yang telah melanda 145 negara di dunia.

Februari lalu, WHO telah mengungkapkan masyarakat internasional membutuhkan dana US$675 juta untuk persiapan dan perencanaan penganggulangan wabah virus corona.

Alhasil, badan kesehatan dunia di bawah PBB tersebut harus melakukan pengalangan dana di bawah Covid-19 Solidarity Response Fund. Menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus program penggalangan dana tersebut telah diluncurkan Jumat (13/3/2020).

"Masuk ke www.COVID19ResponseFund.org dan cari tombol oranye di atas halaman [situs], dana ini digalang untuk membantu menopang negara yang paling rentan dan pekerja kesehatan yang bekerja setiap hari untuk menyelamatkan nyawa," ujar Tedros, dalam videonya yang diunggah di Twitter Global Citizen, Jumat (14/3/2020).

