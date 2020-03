Tagar Lockdown Indonesia jadi Trending Topik di Twitter

Bisnis.com, JAKARTA - Pagi ini, media sosial twitter diramaikan dengan tagar lockdown Indonesia, menyusul jumlah pasien positif corona sudah mencapai 69 orang dimana tiga diantaranya meninggal dunia.

Desakan muncul dari para warganet agar pemerintahs segera mengunci atau lockdown pergerakan aktivasi keluar masuk Indonesia untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran virus.

Aksi lockdown sudah diberlakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk kota Manila. Presiden AS Donald Trump pun sudah menetapkan AS darurat virus corona.

Bahkan, Ketua WHO juga sudah menyurati Presiden Jokowi untuk segera menerapkan darurat virus coron secara nasional.

Setidaknya ada lebih dari 35.000 cuitan terkait tagar tersebut hingga pukul 10.20 WIB pagi ini.

Berikut beberapa cuitan dari warhanet

Kenapa mengambil risiko? #LockDownIndonesia

SANTAY TEROSSSSS#LockDownIndonesia

Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tapi serius ini bukan lelucon, bersikaplah bijaksana.#LockDownIndonesia

Come on #LockDownIndonesia please Pak @jokowi

Dear pak @jokowi Please #LockDownIndonesia

Let's do this together..

Pemerintah Indonesia, tolong lindungi kami dari virus corona, #LockDownIndonesia

