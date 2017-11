Share this post :

Presiden Joko Widodo - Bisnis

Bisnis.com, MANILA - Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan Andy Tarbusala, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) tertua yang tinggal di Filipina, saat tiba di Manila untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-31 di Manila.



Andy Tabursala, pria berusia 89 tahun, ikut menyambut Presiden Jokowi saat tiba di Hotel Diamond di Manila, seperti dilaporkan Antara dari Manila pada Minggu (12/11/2017).



Andy adalah seorang WNI pengusaha kayu yang tinggal di Filipina selama 28 tahun. Dia menunggu dan menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Hotel Diamond sambil duduk di kursi rodanya.



Presiden Jokowi berperan serta dalam KTT ke-31 ASEAN setelah menghadiri Pertemuan ke-25 Pemimpin Ekonomi APEC di Danang, Vietnam, pada 10-11 November 2017.



Setibanya di Manila, Presiden Jokowi dijadwalkan mengadakan pertemuan dwipihak pada Minggu sore dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, di mana salah satu agendanya adalah untuk membahas rencana peringatan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jepang pada 2018.



Pada Minggu malam, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan menghadiri acara "Special Gala Celebration for The 50th Anniversary of ASEAN", yang diadakan di SMX Convention Center, Manila.



Dalam KTT ke-31 ASEAN, Indonesia akan mengusung upaya peningkatan kerja sama, baik antarsesama anggota ASEAN maupun antara ASEAN dengan negara mitranya.

Sumber : ANTARA