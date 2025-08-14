Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Agnez Mo Menang Kasasi, Tak Perlu Bayar Royalti Rp1,5 Miliar ke Ari Bias

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Agnez Mo serta membebaskannya dari kewajiban membayar royalti Rp1,5 miliar kepada Ari Bias terkait lagu "Bilang Saja".
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 16:56
Share
Agnez Mo. Dok Instagram
Agnez Mo. Dok Instagram

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dari penyanyi Agnes Monica atau Agnez Mo terkait persoalan hukuman pembayaran royalti Rp1,5 miliar kepada Ari Bias. 

Sidang putusan kasasi Agnez Mo dibacakan pada Senin (11/8/2025). Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa Agnez Mo tidak perlu membayar royalti terkait karena menyanyikan lagu "Bilang Saja" tanpa izin.

"Amar putusan: kabul," demikian dikutip dari laman resmi MA, dikutip Kamis (14/8/2025).

Adapun, putusan kasasi ini teregister dalam nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025. Putusan ini, diputus oleh Ketua Majelis Kasasi Hakim Agung I Gusti Sumanath. 

Kemudian, untuk hakim agung anggota dalam sidang kasasi ini yaitu Panji Widagdo dan Rahmi Mulyati. Selain itu, turut sebagai panitera pengganti, yakni Febri Widjayanto.

Sebelumnya, kasus pelanggaran UU Hak Cipta ini telah menyatakan Agnez Mo melanggar hak cipta karena menyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin kepada komposer. 

Baca Juga

Vonis itu diambil oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada (30/1/2025). Dalam putusannya, Agnez Mo wajib membayar denda Rp1,5 miliar terhadap pencipta lagu, yaitu Ari Bias.

Adapun, Ari Bias melalui akun Instagram-nya menyampaikan bahwa dirinya telah menghormati keputusan dari MA yang mengabulkan kasasi Agnez Mo.

"Saya bersyukur proses hukum ini akhirnya berakhir di tingkat kasasi, dan saya berharap semua pihak dapat mengambil hikmah dari perjalanan panjang perkara ini," tulis Ari dalam salah satu postingannya di akun Instagram @ari_bias, Rabu (13/8/2024).

Namun demikian, dia menyatakan akan terus memperjuangkan hal-hal lainnya agar persoalan terkait hak cipta ini bisa benar-benar tuntas.

"Namun, masih ada satu hal yang tersisa untuk benar-benar menuntaskan perjuangan ini," pungkas Ari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests
Premium
29 menit yang lalu

State-Owned Stock Prospects Hold Steady Amid Ongoing Fundamental Tests

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN
Premium
59 menit yang lalu

Manuver Serempak BlackRock di MEDC dan AMMN

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Putusan Hakim Perkara Agnez Mo Diduga Langgar UU, DPR Desak 2 Hal Ini ke MA

Putusan Hakim Perkara Agnez Mo Diduga Langgar UU, DPR Desak 2 Hal Ini ke MA

Bocoran Serial Reacher Season 4 yang Dibintangi Agnez Mo dan Anggun C Sasmi

Bocoran Serial Reacher Season 4 yang Dibintangi Agnez Mo dan Anggun C Sasmi

Alasan Armand Maulana-Ariel Noah Cs Layangkan Gugatan Hak Cipta ke MK

Alasan Armand Maulana-Ariel Noah Cs Layangkan Gugatan Hak Cipta ke MK

Diminta Bayar Royalti untuk Lagu Nasional Timnas Indonesia, Ini Sikap PSSI

Diminta Bayar Royalti untuk Lagu Nasional Timnas Indonesia, Ini Sikap PSSI

Polemik Royalti Musik, Ahmad Dhani Gratiskan Cafe dan Restoran Putar Lagu Dewa 19

Polemik Royalti Musik, Ahmad Dhani Gratiskan Cafe dan Restoran Putar Lagu Dewa 19

Damai, Mie Gacoan Bayar Royalti Musik Rp2,2 Miliar

Damai, Mie Gacoan Bayar Royalti Musik Rp2,2 Miliar

Polemik Royalti Musik, Istana Dorong Kementerian dan Lembaga Berembuk Cari Jalan Tengah

Polemik Royalti Musik, Istana Dorong Kementerian dan Lembaga Berembuk Cari Jalan Tengah

Kementerian Hukum Lantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Kementerian Hukum Lantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Akhir Kisah Duo Lukminto di Pusaran Kasus Korupsi Kredit Bank ke Sritex
Hukum
10 menit yang lalu

Akhir Kisah Duo Lukminto di Pusaran Kasus Korupsi Kredit Bank ke Sritex

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap di Inhutani V
Hukum
52 menit yang lalu

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap di Inhutani V

Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026
Nasional
1 jam yang lalu

Kisi-kisi Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo dan Nota Keuangan 2026

Lirik Maju Tak Gentar, Bisa Dinyanyikan di Malam Tirakatan Kemerdekaan RI
Humaniora
1 jam yang lalu

Lirik Maju Tak Gentar, Bisa Dinyanyikan di Malam Tirakatan Kemerdekaan RI

Mensesneg Janjikan Kejutan pada Acara HUT ke-80 Kemerdekaan RI
Nasional
1 jam yang lalu

Mensesneg Janjikan Kejutan pada Acara HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

2

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

3

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

4

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

5

Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto jadi Tersangka Kasus Kredit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Siap-siap Pendaftaran CPNS 2025, Cek Formasi untuk Lulusan D3 dan S1 di Sini!

2

Gejolak Politik Dimulai di Pati, Waspada Merembet ke Daerah Lain

3

DPP Partai Gerindra & GP Ansor Angkat Bicara Soal Polemik Bupati Pati Sadewo

4

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto Teken dan Salahgunakan Kredit Perbankan

5

Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto jadi Tersangka Kasus Kredit