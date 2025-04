Daftar Nama Hewan dalam Bahasa Inggris A-Z

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -

Dalam belajar bahasa Inggris, mengenal nama-nama hewan adalah hal yang penting, terutama bagi mereka yang baru mulai belajar. Artikel ini akan memberikan daftar lengkap nama hewan dalam bahasa Inggris dari A sampai Z, yang bisa membantu memperkaya kosakata Anda.

Beberapa contoh hewan yang sering ditemukan dalam daftar ini antara lain: A for Ant (semut), B for Bear (beruang), C for Cat (kucing), dan D for Dog (anjing). Dengan memahami dan menghafal nama-nama hewan ini, Anda bisa lebih mudah berkomunikasi dalam berbagai situasi, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam konteks pendidikan.

Mengetahui nama-nama hewan dalam bahasa Inggris tidak hanya bermanfaat untuk memperluas kosakata, tetapi juga penting dalam pembelajaran bahasa secara umum, terutama dalam konteks pendidikan dan komunikasi global.

Dengan memahami nama-nama hewan dalam bahasa Inggris, kita bisa memperluas kemampuan berbahasa sekaligus memperkaya pengetahuan tentang dunia fauna.

Artikel ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pendidikan dasar maupun sebagai referensi untuk penulisan ilmiah atau karya lainnya.

Nama hewan dalam bahasa Inggris sangat beragam, daftar di artikel ini disusun berdasarkan hewan yang populer dan banyak ditemukan.

Nama Hewan dalam Bahasa Inggris A-Z

A

Ant (semut)

Alligator (buaya)

Armadillo

Alpaca

Aardvark (babi tanah)

B

Bear (beruang)

Bee (lebah)

Buffalo (kerbau)

Bat (kelelawar)

Baboon (babon)

C

Cat (kucing)

Cow (sapi)

Cheetah (citah)

Chimpanzee (simpanse)

Crocodile (buaya)

D

Dog (anjing)

Dolphin (lumba-lumba)

Deer (rusa)

Donkey (keledai)

Duck (bebek)

E

Elephant (gajah)

Eagle (elang)

Eel (belut)

Emu

F

Fox (rubah)

Frog (katak)

Falcon (elang)

Flamingo

G

Giraffe (jerapah)

Goat (kambing)

Goose (angsa)

Gorilla

Gecko (cicak)

H

Horse (kuda)

Hamster

Hippopotamus (kuda nil)

Hawk (elang)

Hedgehog (landak)

I

Iguana

Ibis

Indian Cobra

J

Jellyfish (ubur-ubur)

Jaguar

Jackal

Jackrabbit

K

Kangaroo (kanguru)

Koala

Kiwi (burung)

Kingfisher

L

Lion (singa)

Leopard (macan tutul)

Lizard (kadal)

Lemur

Lobster

M

Monkey (monyet)

Mouse (tikus)

Moose

Mole

Macaw

N

Newt (kadal air)

Nightingale

Numbat

Nighthawk

O

Owl (burung hantu)

Octopus (gurita)

Orangutan

Opossum

Otter

P

Penguin

Parrot

Panda

Porcupine

Peacock (merak)

Q

Quail (puyuh)

Quokka

Quetzal

R

Rabbit (kelinci)

Raccoon (rakun)

Rat (tikus)

Reindeer (rusa kutub)

Rhinoceros (badak)

S

Snake (ular)

Sheep (domba)

Shark (hiu)

Sloth (kungkang)

Squirrel (tupai)

T

Tiger (macan)

Turtle (kura-kura)

Toad (katak)

Turkey (kalkun)

Toucan (tukan)

U

Urial

Uakari (sejenis monyet)

Umbrella bird

V

Vulture (hering)

Viper (beludak)

Vicuna

W

Wolf (serigala)

Whale (paus)

Walrus (beruang laut)

Wombat

Weasel (cerpelai)

X

X-ray Tetra (ikan kecil transparan)

Xerus (sejenis tupai tanah Afrika)

Y

Yak

Yellowjacket (sejenis lebah)

Yellowfin Tuna (tuna sirip kuning)

Z

Zebra

Zebu (jenis sapi dari Asia)

Zorilla (hewan mirip musang)

Itulah nama hewan dalam bahasa Inggris A-Z.