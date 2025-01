Rumah Bintang Hollywood Ikut Terdampak Kebakaran Hutan di Los Angeles, AS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Rumah para bintang Hollywood turut terdampak dari kebakaran hutan yang terjadi di sekitar Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Kebakaran ini dimulai pada Rabu (8/1/2025) waktu setempat.

Mengutip Reuters pada Kamis (9/1/2025), rumah yang dikabarkan milik aktor Hollywood Leighton Meester dan Adam Brody, serta rumah lain milik aktor Billy Crystal termasuk di antara lebih dari 1.000 bangunan yang hancur akibat kebakaran hutan tersebut.

Selebriti seperti Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver, dan lainnya termasuk di antara lebih dari 100.000 orang yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka untuk menghindari kebakaran yang tak terkendali di beberapa area paling diminati di Los Angeles.

Kebakaran terbesar menghabiskan hampir 12.000 hektar (4.856 hektar) di Pacific Palisades, kawasan antara kota pantai Santa Monica dan Malibu yang menjadi rumah bagi banyak bintang film, televisi, dan musik.

Brody, yang terkenal karena perannya dalam serial TV The O.C. dan Nobody Wants This, dan Meester, yang membintangi Gossip Girl, membeli rumah mereka di Pacific Palisades pada 2019 seharga $6,5 juta, menurut situs web real estat dan hiburan.

View this post on Instagram A post shared by Mandy Moore (@mandymooremm)

Sementara itu, Crystal dan istrinya, Janice, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah tinggal di rumah mereka di Pacific Palisades sejak 1979.

"Kami patah hati, tentu saja, tetapi dengan cinta dari anak-anak dan teman-teman, kami akan melewati ini," kata mereka.

Baca Juga : Kebakaran Hutan di Los Angeles Sebabkan 1000 Rumah Mewah Hangus

Sementara itu, Shriver, mengatakan kehancuran di daerah kantong mewah itu sangat buruk. "Semuanya musnah. Lingkungan tempat tinggal kami, restoran-restoran kami," tulisnya di X pada hari Rabu.

Dia menambahkan, "petugas pemadam kebakaran telah dan sedang melakukan yang terbaik, tetapi kebakaran ini sangat besar dan tidak terkendali."

Sehari setelah aktor James Woods mengevakuasi rumahnya di Pacific Palisades, dia mengatakan setiap rumah di sekitar daerahnya tinggal terbakar.

"Kami benar-benar berada di pusat kebakaran saat kebakaran itu terjadi," kata Woods, yang dikenal karena perannya dalam Ghosts of Mississippi dan Any Given Sunday, di CNN pada hari Rabu.

"Terjadi begitu banyak kekacauan. Seperti api neraka," tambahnya.

Hollywood Hills Terbakar

Pada Rabu malam, kebakaran terjadi di Hollywood Hills dan dengan cepat membesar dua kali lipat, sehingga memaksa evakuasi lebih lanjut di area yang identik dengan industri hiburan

Meskipun relatif kecil dibandingkan dengan yang lain, Sunset Fire membakar tepat di atas Hollywood Boulevard dan Walk of Fame-nya. Kebakaran itu harus melintasi Jalan Tol 101 untuk membahayakan tanda Hollywood dan Observatorium Griffith yang berada lebih jauh di atas bukit.

Baca Juga : Kebakaran Hutan Hanguskan Los Angeles, 5 Orang Tewas

Di dalam area itu terdapat Dolby Theater, tempat diselenggarakannya Oscar. Pengumuman nominasi Oscar minggu depan telah ditunda dua hari karena kebakaran tersebut, kata penyelenggara.

Acara penghargaan Critics Choice Awards akhir pekan ini juga ditunda selama dua minggu, kata penyelenggara.

Dengan harga rumah rata-rata US$4,5 juta, Pacific Palisades menjadi rumah bagi para selebritas serta Getty Villa, salah satu museum paling populer di Los Angeles.

Peraih Oscar Jamie Lee Curtis mengatakan "komunitas saya dan mungkin rumah saya terbakar".

"Ini situasi yang mengerikan. Berdoalah jika Anda percaya padanya dan bahkan jika Anda tidak percaya, berdoalah bagi mereka yang percaya," tulis Curtis di Instagram.