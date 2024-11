Lima Media Gugat Perusahaan Pencipta ChatGPT, Kenapa?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak lima media massa menggugat OpenAI Inc. milik Sam Altman, karena melanggar hak cipta dengan menggunakan artikel pemberitaan secara ilegal untuk melatih kecerdasan buatan perusahaan seperti ChatGPT.

Melansir dari Bloomberg, Sabtu (30/11/2024), lima penerbit berita di Kanada yang menggugat OpenAI antara lain Torstar Corp., Postmedia Network Canada Corp., Globe and Mail Inc., Canadian Press, dan CBC/Radio-Canada.

Kelima media ini mengajukan gugatan pada Kamis (28/11/2024) di Pengadilan Tinggi Ontario, Kanada untuk mencari ganti rugi yang akan ditentukan di persidangan.

"OpenAI memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari penggunaan konten ini, tanpa mendapatkan izin atau memberikan kompensasi kepada pemilik konten," kata penerbit dalam sebuah pernyataan.

Maka dari itu, para penggugat menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas sebagian besar konten jurnalistik Kanada.

Sementara itu, juru bicara OpenAI mengatakan bahwa pelatihan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) perusahaannya berdasarkan pada data yang tersedia untuk umum. Lalu, pelatihan model AI juga didasarkan pada penggunaan wajar dan prinsip hak cipta internasional terkait.

Perusahaan milik Sam Altman itu juga mengeklaim bahwa mereka bekerja sama dengan penerbit berita tentang bagaimana konten mereka ditampilkan, diberi atribusi, dan ditautkan, termasuk cara untuk memilih keluar.

Adapun, kasus serupa sempat terjadi pada akhir tahun lalu. Perusahaan media Amerika Serikat (AS) yakni New York Times Co. menggugat OpenAI dan mitranya, raksasa perangkat lunak Microsoft Corp.

Kala itu, New York Times Co. menuduh kedua perusahaan tersebut mengandalkan jutaan artikel hak ciptanya untuk melatih sistem AI mereka.

Paul Deegan, Presiden kelompok perdagangan News Media Canada, yang mewakili penggugat penerbit surat kabar, menyebut OpenAI adalah "jurnalisme pertambangan strip sementara secara substansial, tidak adil, dan secara tidak sah memperkaya diri mereka sendiri."