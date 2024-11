Beda Jamuan Pengusaha China vs AS saat Prabowo Dinas Luar Negeri

Berikut sederet daftar pengusaha yang ditemui oleh Prabowo Subianto saat berkunjung ke China dan Amerika Serikat (AS).

Bisnis.com, JAKARTA – China dan Amerika Serikat (AS) menjadi dua negara yang telah ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan lawatan panjangnya selam dua pekan ke depan.

Tak hanya bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden, orang nomor satu di Indonesia itu juga bertemu dengan pengusaha masing-masing Negara.

Di China, Prabowo menghadiri pertemuan bersama sejumlah pengusaha Republik Rakyat China (RRC) dalam forum bisnis Indonesia-China di Hotel The Peninsula, Beijing, RRT pada Minggu (10/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo bertemu dengan President On-demand Services GoTo Group Catherine Hindra Sutjahyo, lalu Vice President Alibaba Cloud International Sean Yuan dan Liu Yong, hingga Vice President Tencent Group.

Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan penandatanganan perjanjian investasi antara perusahaan-perusahaan China dan Indonesia, termasuk Grup GoTo, Tencent Cloud, dan Alibaba Cloud dalam Forum Bisnis Indonesia-China yang difasilitasi oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia Komite Tiongkok (KIKT).

Sejumlah nota kesepahaman (MoU) yang menunjukkan komitmen Indonesia dan China untuk memperluas investasi di berbagai sektor juga telah ditandatangani.

Presiden Ke-8 RI itu pun menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dengan menyediakan fasilitas serta dukungan bagi para investor.

“Kami menyambut investasi lebih banyak lagi. Dan kami akan bekerja keras untuk menyediakan suasana yang baik, fasilitas yang memadai, dan sambutan hangat untuk saudara-saudari kami dari China,” imbuh Prabowo.

Secara terperinci, Tencent Cloud akan membangun pusat data internet (IDC) ketiganya di Indonesia. Langkah itu sebagai bagian dari komitmen baru senilai sekitar US$500 juta dalam bentuk infrastruktur, sumber daya, dan investasi di Indonesia hingga 2030.

Adapun investasi ini bertujuan untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal dengan solusi cloud dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang canggih, mendorong ekonomi digital, dan adopsi teknologi AI.

Selanjutnya, Alibaba Cloud telah mendirikan tiga pusat data dan bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan lokal untuk melatih hampir 400.000 individu dalam bidang cloud dan AI.

Alibaba Cloud juga berencana menggandakan jumlahnya menjadi 800.000 orang pada tahun 2033 dan akan mendirikan Pusat Keterampilan di Universitas Indonesia untuk menawarkan pelatihan khusus sebagai bagian dari Program Pemberdayaan Akademik Alibaba Cloud atau Alibaba Cloud Academic Empowerment Program (AAEP).

Sementara itu, komitmen Tencent Cloud dan Alibaba Cloud ini dibangun berdasarkan kontrak layanan cloud yang lebih luas antara kedua perusahaan tersebut dengan Grup GoTo yang telah diumumkan pada September 2024.

Kesepakatan ini memastikan bahwa data GoTo akan tetap disimpan di Indonesia, mendukung kedaulatan data nasional, serta meningkatkan keamanan data bagi pengguna dan bisnis Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan bersama sejumlah pengusaha Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam forum bisnis Indonesia-China di Hotel The Peninsula, Beijing, RRT pada Minggu, 10 November 2024.

Pertemuan Prabowo dengan Pengusaha AS

Berbeda dengan China, di Negeri Paman Sam sejumlah CEO perusahaan-perusahaan besar ingin bertemu Kepala Negara Indonesia itu.

Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan anggota korporasi The United States – Indonesia Society (USINDO) yang digelar di Ruang Dumbarton, Hotel Four Season, Washington DC, pada Senin (11/11/2024).

Petinggi Freeport seperti Chairman of The Board Freeport McMoran Richard Arkeson, CEO Freeport Mcmoran Kathleen Quirk, dan CEO Freeport Indonesia Tony Wenas bertatap muka dengan Prabowo.

Selanjutnya, CEO Ge Healthcare Peter Arduini, President Boeing Southeast Asia Penny Burt, hingga Senior Director Government Affairs, Asia-Pasific And Eurasia, Chevron, Craig Hall juga hadir di agenda yang dipimpin oleh President of USINDO David Merril.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo berdialog langsung dengan sejumlah pemimpin perusahaan besar Amerika Serikat (AS) yang telah lama berinvestasi di Indonesia, termasuk Freeport, Chevron, General Electric, Georgetown, dan perusahaan terkemuka lainnya.

Dalam keterangan persnya usai acara, Presiden Prabowo menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme perusahaan-perusahaan AS untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

“Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia dan pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” ujar Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo mengaku meskipun telah ada diskusi yang alot, tetapi belum ada tandatangan nota kesepahaman atau MoU dalam pertemuan USINDO.

“Ini kan baru pembicaraan umum. Belum ada tanda tangan tapi mereka sudah on going, sudah berjalan lama, ada Freeport, Exxon Mobil, Chevron, GE, General Electric Healthcare, banyak sekali,” imbuh Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan anggota korporasi The United States – Indonesia Society (USINDO) yang digelar di Ruang Dumbarton, Hotel Four Season, Washington DC, pada Senin, 11 November 2024.

Berikut sejumlah 25 pihak dari AS dan Indonesia yang hadir dalam pertemuan dengan Prabowo di AS

1. President of USINDO, David Merril

2. Chairman of The Board Freeport McMoran, Richard Arkeson

3. CEO Freeport Mcmoran, Kathleen Quirk

4. CEO Freeport Indonesia, Tony Wenas

5. Vice President for Federal Government Relations & International Affairs Freeport Mcmoran J.J. Ong

6. Vice Chairman, S&P Global, Dr. Daniel Yergin

7. CEO Ge Healthcare, Peter Arduini

8. Executive Vice President, Government Operations, Boeing, Ziad Ojakli

9. President Boeing Southeast Asia, Penny Burt

10. Retired Partner, Capital Group, F. Chapman Taylor

11. VP and Head of International Affairs, BP America, The Honorable Robert Scher

12. Senior Director, International Government Relations, Exxonmobil Peter Lavoy

13. Vice President of International Government Relations, Exxonmobil Kurt Stuckwisch

14. Managing Director and Global Head of Strategic Development Partnership Former Interim CEO and COO, International Finance Corporation (IFC), Citi, Stephanie Von Friedeburg

15. Vice President of Asia Pasific, Middle East & Africa, Global Government & Corprorate Affairs, Caterpillar, Murali M Krishnan

16. Senior Director Government Affairs, Asia-Pasific And Eurasia, Chevron, Craig Hall

17. Dean of Georgetown’s School of Foreign Service, Dean Joel Hellman

18. Ph. D, Incoming Rector of Georgetown Asia Pasific in Jakarta Georgetown University, Professor Yuhki Tajima

19. Senior Vice President for Partnership and Online of Purdue University, Dimitrios Peroulis

20. Vice President for Global Partnerships and Director of Semiconductor Education Purdue University

21. Treasure of USINDO, Edward Wanandi

22. Lucian Despoio

23. Ted O Sius

24. Budi Djiwandono

25. John Schaefler