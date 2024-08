Biaya HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN Membengkak, Moeldoko: Untuk Hari Ultah Wajar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko turut merespons kritik mengenai rencana pemerintah menyewa sedikitnya 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very-very important person (VVIP) pada perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN Nusantara.

Menurutnya, meskipun harga sewa mobil di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melonjak jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI, tetapi pemerintah masih dapat mengontrol penggunaan anggaran Negara.

“Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya tidak ada yang mahal, karena itu adalah hari kita. Namun bukan berarti terus penggunaan anggaran negara itu apa, suka-suka kami. Semuanya bisa dikontrol,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Bahkan, kata Moeldoko, beban pengeluaran tak hanya beralokasi di sisi transportasi tetapi juga untuk akomodasi para tamu Negara untuk bermalam di Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa pengeluaran yang besar merupakan hal yang situasional mengingat kondisi IKN masih penuh dengan keterbatasan sehingga wajar ada beban anggaran cukup besar untuk menyelenggarakan HUT Ke-79 RI di sana.

“Ya bagi saya untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu tidak ada yang mahal. Di sana [IKN] adalah case situasional yang mana semua penuh keterbatasan, akomodasi terbatas, sehingga ada saya dengar harga hotel juga cukup mahal. Hal yang wajar lah,” pungkas Moeldoko.

Menurut catatan Bisnis, Harga sewa mobil di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melonjak hingga 100% jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto mengatakan bahwa permintaan mobil rental semakin banyak dan terjadi kenaikan harga sewa mobil sejak memasuki Agustus 2024.

Harga sewa mobil normal untuk Fortuner sekitar Rp2,5 juta per hari, katanya, menjadi Rp5 juta per hari, kemudian Hi-Ace Rp3,5 juta per menjadi Rp15 juta per hari.

"Bahkan untuk Alphard yang biasanya Rp7 juta per hari naik cukup signifikan menjadi Rp25 juta per hari," ujar Damun, Senin (5/8/2024).

Adapun, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyewa sedikitnya 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very-very important person (VVIP) pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.

"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ujar Damun.

Kemensetneg, sambungnya, sudah membayar uang muka 50 persen dari nilai kontrak yang disepakati. Namun, untuk memenuhi permintaan Kemensetneg, DPD Asperda Kaltim harus menambah unit mobil dari luar daerah karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah itu.

Dalam memenuhi keterbatasan unit mobil tersebut DPD Asperda Kaltim melakukan koordinasi dengan DPP Asperda Indonesia yang sepakat memberikan dukungan sejumlah unit mobil untuk dikirimkan ke Kalimantan Timur.

"Unit mobil didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, dan diperjalanan menuju Kaltim," jelasnya.

Dengan biaya pengiriman untuk satu unit mencapai Rp13 juta, kata Damun, lonjakan harga sewa mobil tidak bisa dihindari.