Ini Dia 20 Universitas Kelas Dunia dengan Peluang Masuk Besar, Minat?

Bisnis.com, JAKARTA -- Mengenyam pendidikan tinggi bisa jadi hal yang istimewa bagi sebagian orang. Pasalnya, tak hanya biayanya yang tinggi tapi juga ujian masuknya yang sulit. Namun, ada beberapa universitas berkelas dunia yang memiliki peluang lebih besar untuk dimasuki.

Berdasarkan laporan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), 20% dari seluruh penduduk berusia 25 hingga 64 tahun belum mengenyam pendidikan menengah atas, yang merupakan persyaratan minimum untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, pada 2022.

Sementara itu, 40% sudah menempuh pendidikan menengah atas atau sekolah tinggi non-perguruan tinggi . Selain itu, 77% dari mereka yang mengikuti pendidikan menengah atas cenderung menyelesaikannya tepat waktu, sementara 10% lainnya terlambat menyelesaikannya.

Berdasarkan data tersebut, masih banyak orang yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan untuk pekerjaan umum, sehingga banyak pula yang mengalami pengangguran.

Padahal berdasarkan The Times Higher Education World University Rankings, ada ribuan universitas di dunia dengan kualitas tinggi dan beberapa di antaranya lebih mudah dimasuki karena memiliki tingkat penerimaan yang tinggi.

Berikut ini daftar universitas terbaik yang memiliki peluang tinggi untuk dimasuki dan bisa jadi pertimbangan apabila ingin masuk perguruan tinggi di luar negeri di masa mendatang.

Daftar 20 Universitas Terbaik dengan Peluang Masuk Tinggi

20. University of Missouri

Peringkat Internasional: 401-500

Tingkat Penerimaan: 79%

University of Missouri adalah universitas riset publik yang berlokasi di Columbia, Missouri, AS. Universitas ini memiliki 13 sekolah dan perguruan tinggi yang memungkinkan akses ke lebih dari 300 program gelar. Universitas mengklaim bahwa 95% lulusannya berhasil bekerja dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan mereka.

Kampus ini menyambut siswa dari 50 negara bagian dan lebih dari 100 negara di seluruh dunia. University of Missouri adalah institusi akademis terkemuka dengan tingkat penerimaan yang tinggi.

19. University of Illinois Chicago

Peringkat Internasional: 201-250

Tingkat Penerimaan: 79%

University of Illinois Chicago adalah universitas riset publik di Chicago yang memiliki 16 fakultas. Universitas menawarkan 94 program sarjana untuk sarjana. Selain itu, universitas ini juga menawarkan 102 program magister dan 63 program doktoral.

Untuk keperluan rekreasi, mahasiswa dapat mengakses Fasilitas Rekreasi Mahasiswa dan Pusat Olah Raga & Kebugaran. Pilihan tempat tinggal juga tersedia di seluruh kampus yang dapat membantu mahasiswa menikmati kehidupan universitas dan Chicago sepenuhnya. Dengan tingkat penerimaan sebesar 79%, University of Illinois Chicago menempati peringkat sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik yang mudah untuk dimasuki.

18. Temple University

Peringkat Internasional: 351-400

Tingkat Penerimaan: 80%

Temple University adalah universitas negeri yang berbasis di Philadelphia, Pennsylvania. Universitas ini memiliki 17 fakultas dan jurusan dengan lebih dari 600 program akademik untuk ditawarkan. Universitas ini juga dikenal secara global melalui delapan kampusnya di seluruh dunia. Meskipun kampus utamanya terletak di Philadelphia, universitas ini juga memiliki kampus di Roma dan Jepang. Siswa yang ingin melanjutkan ke institusi akademis terkenal dengan tingkat penerimaan setinggi 80% dapat mendaftar ke Temple University.

17. Drexel University

Peringkat Internasional: 301-350

Tingkat Penerimaan: 80%

Drexel University adalah universitas riset global yang didirikan di Philadelphia pada 1891. Universitas ini memiliki lebih dari 22.000 mahasiswa di seluruh dunia dan memiliki tingkat penerimaan 80%. Mahasiswa di Drexel memiliki akses ke lebih dari 300 klub dan organisasi mahasiswa. Dalam program sarjana, Drexel University juga memiliki 80 jurusan untuk mahasiswanya. Selain itu, juga ada lebih dari 120 program pascasarjana dan profesional yang ditawarkan.

16. University of Colorado Boulder

Peringkat Internasional: 138

Tingkat Penerimaan: 81%

University of Colorado Boulder adalah salah satu dari 38 lembaga penelitian publik AS yang tergabung dalam Association of American Universities (AAU). Dalam hal akademik, 9 fakultas dan jurusannya memiliki lebih dari 4.600 program studi yang ditawarkan di lebih dari 150 bidang studi. Universitas ini mempertahankan rasio mahasiswa dan fakultas sebesar 18:1 dan menempati peringkat ke-16 di antara 20 perguruan tinggi terbaik yang mudah untuk dimasuki.

15. Dalhousie University

Peringkat Internasional: 301-350

Tingkat Penerimaan: 82%

Dalhousie University adalah universitas riset publik yang terletak di Pantai Timur Kanada dan memiliki tingkat penerimaan yang tinggi. Universitas ini menampung mahasiswa yang berasal dari lebih dari 115 negara di seluruh dunia. Dalhousie University mengklaim sebagai salah satu dari 12 universitas terbaik di Kanada dengan salah satu rasio mahasiswa dan fakultas terendah di negara tersebut. Institusi ini juga menawarkan lebih dari 200 program dan memiliki lebih dari 155.000 alumni di seluruh dunia

14. Indiana University

Peringkat Internasional: 198

Tingkat Penerimaan: 82%

Indiana University unggul dalam bidang akademik dengan menawarkan lebih dari 380 program studi di luar negeri, lebih dari 100 pusat penelitian dan institut, serta lebih dari 20 pusat pembelajaran hidup dan komunitas tematik. Mahasiswanya dapat menyesuaikan gelar mereka dengan lebih dari 200 jurusan dan 80 bahasa.

Universitas ini memiliki badan mahasiswa yang beragam dari lebih dari 140 negara. Universitas Indiana memiliki tingkat penerimaan 82% dan mudah untuk dimasuki.

13. Washington State University

Peringkat Internasional: 301-350

Tingkat Penerimaan: 83%

Washington State University masuk dalam jajaran 20 perguruan tinggi terbaik yang mudah dimasuki, dan menempati urutan ke-13. Washington State University memiliki 6 kampus, 11 perguruan tinggi akademik, dan 4 pusat penelitian dan penyuluhan. Lebih dari 200 bidang studi sarjana dan pascasarjana juga tersedia untuk dipilih oleh mahasiswa. Universitas ini menawarkan tingkat penerimaan sebesar 83%.

12. University of Oregon

Peringkat Internasional: 401-500

Tingkat Penerimaan: 86%

Dengan tingkat penerimaan 86%, University of Oregon menempati peringkat dalam daftar ini. Universitas ini adalah salah satu universitas negeri terkemuka di Amerika Serikat, yang menawarkan lebih dari 300 program sarjana dan lebih dari 120 program pascasarjana.

Jumlah mahasiswa di University of Oregon berasal dari seluruh 50 negara bagian AS dan lebih dari 100 negara lainnya. Selain itu, universitas ini mendapat kehormatan menjadi salah satu dari hanya dua sekolah di Pacific Northwest yang dipilih untuk menjadi anggota Asosiasi Universitas Amerika (AAU).

11. University of Iowa

Peringkat Internasional: 201–250

Tingkat Penerimaan: 86%

University of Iowa adalah universitas negeri dengan peringkat tinggi. Universitas ini memiliki tingkat penempatan kerja atau sekolah pascasarjana sebesar 97%. University of Iowa menawarkan lebih dari 200 jurusan, bidang studi, dan sertifikasi. Lebih dari 600 organisasi kemahasiswaan dalam kampus memungkinkan mahasiswa menemukan kecocokan mereka. University of Iowa berada di peringkat ke-11 dalam daftar perguruan tinggi terbaik, yang mudah dimasuki dengan tingkat penerimaan 86%.

