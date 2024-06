Arti Gocap, Goban, Goceng, Seceng dan Bahasa Hokkian Lainnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kita kerap mendengar kata gopek, goban, goceng, hingga seceng. Kata ini sering diucapkan oleh anak-anak muda saat bertransaksi sehari-hari. Kata seperti gopek, goban, goceng digunakan untuk melakukan aktivitas jual-beli oleh anak-anak muda di kawasan Jabodetabek. Lantas, apa arti bahasa Hokkian dan asal-usul kata tersebut?

Melansir dari situs resmi Gramedia, istilah tersebut berasal dari bahasa Mandarin yang digunakan oleh suku Tionghoa berdialek Hokkian.

Suku tersebut berasal dari Provinsi Fujian, wilayah China bagian selatan. Mereka kemudian menggunakan bahasa Mandarin berdialek Hokkian untuk bertransaksi dan berdagang dengan masyarakat Indonesia.

Semakin lama, dialek Hokkian kemudian banyak diserap dan akhirnya melekat di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan kata gocap, goceng, goban, pun kini sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Berikut Arti Gocap, Goceng, Goban, dan Istilah Lainnya

Gocap : lima puluh

: lima puluh Cepek : seratus

: seratus Gopek : lima ratus

: lima ratus Seceng (ceceng): seribu

(ceceng): seribu Goceng : lima ribu

: lima ribu Ceban : sepuluh ribu

: sepuluh ribu Goban: lima puluh ribu

Selain istilah di atas, ada juga beberapa kata lain yang menunjukkan nomimal:

Noceng : dua ribu

: dua ribu Cepek ceng : seratus ribu

: seratus ribu Cetiao : satu juta

: satu juta Gotiao: lima juta

Asal-usul

Menurut asal-usulnya, kata gocap, goceng, goban, hingga seceng diambil dari bahasa Hokkian yang apabila dirinci menjadi seperti ini:

Gocap

Gocap berasal dari kata go dan cap. Go artinya 5 dan cap 10. Sehingga gocap bila digabung menjadi 50.

Goceng

Goceng berasal dari kata go dan ceng. Go artinya 5 dan ceng ribu. Sehingga bila digabung menjadi seribu. Kemudian noceng adalah 2 ribu, dan saceng adalah 3 ribu.

Daftar sebutan bilangan dalam Bahasa Mandarin

Berikut ini adalah daftar istilah lengkap angka satuan, puluhan, ribuan, hingga ratusan dalam Bahasa Mandarin:

Satuan

1: it

2: ji/no

3: sa

4: si

5: go

6: lak

7: cit

8: pek

9: kau

Puluhan

10: cap

11: cap it

12: cap ji

13: cap sa

14: cap si

15: cap go

16: cap lak

17: cap cit

18: cap pek

19: cap kau

20: ji cap

21: ji cap it

22: ji cap ji

23: ji cap sa

24: Ji cap si

25: ji go

50: go cap

60: lak cap

70: cit cap

80: pek cap

90: kau cap

Ratusan

100: cepek

150: pek go

200: no pek

250: no pek go

300: sa pek

400: si pek

500: go pek

600: lak pek

700: cit pek

800: pek pa tun

900: kau pek

Ribuan

1.000: seceng

1.500: ceng go

2.000: no ceng

2.500: no ceng go

3.000: sa ceng

4.000: si ceng

5.000: go ceng

6.000: lak ceng

7.000: cit ceng

8.000: pek ceng

9.000: kau ceng

10.000: ceban

Puluhan Ribu

10 ribu = ceban

15 ribu = ban go

20 ribu = no ban

25 ribu = no ban go

30 ribu = sa ban

35 ribu = sa ban go

40 ribu = si ban

45 ribu = si ban go

50 ribu = go ban

60 ribu = lak ban

70 ribu = cit ban

80 ribu = pek ban

90 ribu = kau pan

Ratusan Ribu

100 ribu = ce pek ceng

125 ribu = pek ji go

110 ribu = pek it

120 ribu = pek ji

130 ribu = pek sa

140 ribu = pek si

150 ribu = pek go

160 ribu = pek lak

170 ribu = pek cit

180 ribu = pak pek

190 ribu = pek kau

200 ribu = nopek ceng

250 ribu = nopek go

300 ribu = sa pek ceng

350 ribu = sa pek go

400 ribu = si pek ceng

500 ribu = go pek ceng

600 ribu = lak pek ceng

700 ribu = cit pek ceng

800 ribu = pek pak ceng

900 ribu = kau pek ceng

Jutaan

1 juta = ce tiao

1,1 juta = tiao it

1,2 juta = tiao ji

1,3 juta = tiao sa

1,4 juta = tiao si

1,5 juta = tiao puah

1,6 juta = tiao lak

1,7 juta = tiao cit

1,8 juta = tiao pek

1,9 juta = tiao kau

2 juta = no tiao

2,1 juta = no tiao it

2,2 juta = no tiao ji

2,3 juta = no tiao sa

2,5 juta = no tiao puah

3 juta = sa tiao

4 juta = si tiao

5 juta = go tiao

6 juta = lak tiao

7 juta = cit tiao

8 juta = pek tiao

9 juta = kau tiao

10 juta = cap tiao

50 juta = go cap tiao

100 juta = cepek tiao

500 juta = gopek tiao

Demikian informasi lengkap mengenai arti goceng, gocap, ceban dan bahasa Hokkian lainnya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

