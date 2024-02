10 Negara Penghasil Beras Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor 4

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia mengalami kenaikan harga beras yang cukup signifikan pada awal Januari 2024. Hal tersebut menjadi ironi lantaran Indonesia menjadi negara penghasil beras terbesar keempat di dunia.

Harga beras di Indonesia menyentuh angka Rp16.530 per kilogram (kg), berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin (26/2/2024). Harga tersebut naik 1,41% dari hari sebelumnya. Sedangkan harga beras medium turun 0,49% menjadi Rp14.180 per kg.

Harga beras Indonesia hari ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No 7 Tahun 2023 sebesar Rp10.900-Rp11.800 per kg untuk beras medium dan Rp13.900-Rp14.800 per kg untuk beras premium.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan harga beras premiun mencapai Rp17.000-Rp18.000 per kg di pasar. Harga itu disebut menjadi harga beras tertinggi sepanjang sejarah dan diyakini masih bertahan hingga Ramadan yang akan berlangsung pada bulan depan.

Pasalnya, permintaan masyarakat akan beras akan tetap tinggi, terutama menjelang momen lebaran atau Idulfitri. Ikappi mendesak pemerintah untuk ambil tindakan guna menyetabilkan harga beras menjelang Ramadan.

Situasi ini terbilang ironis mengingat Indonesia adalah negara penghasil beras terbesar keempat di dunia.

Melansir data dari United States Department of Agriculture (USDA) volume produksi beras giling (milled) rice Indonesia mencapai 34 juta ton pada 2022-2023.

Daftar 10 Negara Penghasil Beras Terbesar di Dunia

China (145,95 Juta Ton) India (135,76 Juta Ton) Bangladesh (36,35 Juta Ton) Indonesia (34 Juta Ton) Vietnam (26,94 Juta Ton) Thailand (20,91 Juta Ton) Filipina (12,63 Juta Ton) Myanmar (11,8 Juta Ton) Jepang (7,48 Juta Ton) Brasil (7 Juta Ton)

Demikian sepuluh negara sebagai penghasil beras terbesar di dunia, yang mana Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah produksi beras sebesar 34 juta ton.

