Prabowo: Kemerdekaan Indonesia Tak Ada Arti Jika Tidak Makmur

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden Prabowo Subianto mengemukakan kemerdekaan Indonesia tak ada artinya jika tidak diikuti kemakmuran masyarakat.

Prabowo mengatakan untuk mewujudkan kemakmuran, para pengusaha sekaligus enterpreneur harus didorong karena punya peran vital dalam pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat Indonesia.

"Ekonomi, perdagangan, industri adalah hal yang menentukan. Jadi saudara-saudara sebagai pengusaha memegang peranan yang sangat penting," tuturnya di sela-sela acara Dialog Capres bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (12/1).

Prabowo berpandangan periode 70 tahun pertama setelah negara merdeka, para pemimpinnya akan selalu berasal dari unsur pejuang politik dan militer. Hal tersebut kata Prabowo hampir terjadi di semua negara di dunia.

"Tapi 70 tahun selanjutnya, disebut the age of the entrepreneurs, yang memimpin imasyarakat adalah para entrepreneur," katanya.

Menurut Prabowo, usia Indonesia saat ini adalah 78 tahun dan pola tersebut mulai terlihat. Kini, kata Prabowo banyak kursi pimpinan diisi oleh para pengusaha atau enterpreneur.

"Tidak hanya itu, kita sudah lihat sekarang ketua umum-ketua umum partai banyak yang entrepreneur juga," ujarnya.

