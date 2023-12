Gibran Tawar Harga Cabai yang Dipatok Pedagang Rp120.000 per Kg di Pasar Rumput

Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku terkejut dengan harga cabai yang saat ini menembus angka Rp120.000 per kilogram di Pasar Rumput, Manggarai.

Padahal, kata Gibran, belum lama ini dirinya juga sempat membeli cabai dengan harga Rp97.000 per kilogram. Namun, hanya dalam beberapa hari saja harga cabai naik menjadi Rp120.000 per kilogram.

"Harga dari mana itu, tidak segitu biasanya, aku tadi beli Rp97.000 per kilogram kok," tuturnya di Pasar Rumput Manggarai, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Setelah bernegosiasi dengan pedagang cabai, akhirnya disepakati harga cabai dari Rp120.000 menjadi Rp97.000 per kilogram. Selanjutnya, Gibran membeli cabai seberat 3,5 kilogram.

"Ya sudah saya beli Rp97.000 per kilogram, tapi jangan diambil orang. Dihitung dulu itu," katanya.

Sementara itu, pedagang cabai Khoiri meminta agar Cawapres Gibran membantu menurunkan harga cabai, agar lebih stabil dan bisa dibeli oleh masyarakat.

"Semoga harga cabai bisa diturunkan Mas Gibran," ujar Khoiri.

Dilansir dari Info Pangan DKI Jakarta, harga rata-rata cabai merah pada Senin (11/12/2023) tercatat mencapai Rp120.000 per kg.

Adapun, untuk harga rata-rata cabai merah keriting hari ini Rp94.146 per kg, harga cabai merah besar dipatok Rp102.512 per kg, sedangkan harga rata-rata cabai rawit merah Rp106.975 per kg.

