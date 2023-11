Not Pianika Lagu Indonesia Raya Lengkap dengan Cara Memainkannya

Berikut ini merupakan not pianika Lagu Indonesia Raya lengkap tips dan cara memainkannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini lagu kebangsaan Indonesia yang berjudul Indonesia Raya lengkap dengan not pianika lengkap dengan cara dan tips memainkannya.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah salah satu simbol nasionalisme yang dikenal oleh seluruh warga Indonesia. Lagu Indonesia Raya ini berkumandang di momen-momen penting, seperti peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus.

Indonesia Raya juga menyertai momen pengibaran bendera Merah Putih pada upacara-upacara penting lainnya. Tidak hanya itu, lagu Indonesia Raya menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah, membuat anak-anak diajarkan untuk menyanyikannya.

Ternyata, salah satu cara yang menarik untuk mempelajari lagu ini adalah dengan memainkan not pianika Indonesia Raya yang disertai liriknya. Kegiatan ini tidak hanya mengasyikkan tetapi juga memberikan kesempatan pada anak-anak untuk belajar memainkan alat musik pianika.

Notasi Not Pianika Lagu Indonesia Raya

Apakah Anda tertarik untuk memahami notasi not pianika Indonesia Raya? Berikut adalah notasi not pianika beserta liriknya:

do = g

7.12 7 7 6 6 5 2

Indonesia tanah airku

2 2 3 2 1 7.6.

Tanah tumpah darahku

6. 7. 1 6 6 5 5 4/ 3

Di sanalah aku berdiri

2 2 4/ 3 2 1 7.

Jadi pandu ibuku

7. 1 2 7 7 6 6 5 2

Indonesia kebangsaanku

2 2 3 2 5 6 4/ 3

Bangsa dan Tanah Airku

3 3 1' 1' 7 6 2' 5

Marilah kita berseru

4/ 3 2 1'7 6 5

Indonesia bersatu

2 2 3 1'1'1'

Hiduplah tanahku

1' 1' 7 5 5 5

Hiduplah negeriku

4/ 5 6 2' 2' 1'1'7 5

Bangsaku rakyatku semuanya

2 2 3 1' 1'1'

Bangunlah jiwanya

1' 1' 7 5 5 5

Bangunlah badannya

4/ 5 6 2' 2'7 6 5

Untuk Indonesia Raya

5 5 1'3' 3'3'

Indonesia Raya

3'3'2' 7 7 7

Merdeka merdeka

2' 2'1' 6 6 6 2' 1' 7 5

Tanahku negriku yang kucinta

5 5 1'3' 3'3'

Indonesia raya

3'3' 2' 7 7 7

Merdeka merdeka

2'2' 2' 1'7 6 7 6 5

Hiduplah Indonesia Raya

5 5 1'3' 3'3'

Indonesia Raya

3' 3'2' 7 7 7

Merdeka merdeka

2' 2'1' 6 6 6 2' 1' 7 5

Tanahku negriku yang kucinta

5 5 1'3' 3'3'

Indonesia Raya

3'3' 2' 7 7 7

Merdeka merdeka

2'2' 2' 1'7 6 7 6 5

Hiduplah Indonesia Raya

Cara Memainkan Not Pianika Lagu Indonesia Raya

Untuk memainkan not pianika Indonesia Raya, Anda memerlukan alat musik pianika atau recorder, serta lembaran not pianika yang bisa diunduh dari internet atau dibeli di toko musik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memainkan not pianika Indonesia Raya:

Ketahui not-not dasar pada pianika atau recorder, yang terdiri dari C, D, E, F, G, A, dan B pada pianika, serta do, re, mi, fa, sol, la, dan si pada recorder.

Pahami notasi musik pada lembaran not pianika, yang terdiri dari not kecil di atas atau di bawah garis notasi musik.

Mainkan not-not sesuai dengan lembaran not pianika. Gunakan jari-jari tangan kanan atau kiri sesuai dengan not yang dimainkan.

Setelah bisa memainkan not-not dasar, praktikkan lagu Indonesia Raya dengan notasi pada lembaran not pianika.

Tips Memainkan Not Pianika Indonesia Raya dengan Baik

Agar Anda dapat memainkan not pianika Indonesia Raya dengan baik, perhatikan tips-tips berikut:

Latihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan memainkan not-not dengan baik.

Perhatikan tempo dan ritme yang khas dari lagu Indonesia Raya.

Gunakan metronome untuk membantu mengatur tempo dan ritme.

Praktikkan satu bagian lagu terlebih dahulu sebelum mencoba memainkan seluruh lagu.

Dengan mengikuti langkah-langkah dan tips ini, Anda akan lebih mudah mempelajari lagu Indonesia Raya dengan not pianika. Hal ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi semua.

Sejarah Lagu Indonesia Raya

Lagu kebangsaan Indonesia Raya, sebuah simbol kebanggaan yang membawa semangat kejuangan dan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menandai penggunaan lagu ini sebagai lambang kebangsaan Indonesia ketika negeri ini memproklamasikan kemerdekaannya dari cengkeraman penjajahan Belanda.

Ciptaan yang menggugah ini berasal dari seorang tokoh pergerakan nasional, Wage Rudolf Supratman, lahir pada 19 Maret 1903. Ia adalah seorang wartawan dan musisi yang berkarya di Bandung dan Jakarta.

Menurut laman Kemdikbud.go.id, inspirasi penciptaan lagu Indonesia Raya muncul ketika Supratman membaca suatu artikel yang mempertanyakan, "Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang dapat membangkitkan semangat rakyat?"

Dengan panggilan jiwa yang menggebu, pada suatu malam di tahun 1926, Supratman mulai mencatat not-not lagu menggunakan biolaya. Itulah permulaan lagu Indonesia Raya. Namun, usahanya untuk merekam lagu ini tidak mudah. Pada tahun 1927, ia berusaha merekam lagunya ke beberapa perusahaan rekaman di Batavia. Hanya perusahaan milik Yo Kim Tjan yang berani merekamnya karena kekhawatiran akan ancaman Belanda terhadap gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh pemuda Indonesia.

Yo Kim Tjan, seorang sahabat baik Supratman yang juga pemain biola di Orkes Populair, menyarankan pembuatan dua versi rekaman, asli dengan vokal Soepratman serta versi berirama keroncong. Versi kedua dipilih untuk memudahkan masyarakat menghafal melodi lagu tersebut.

Dengan bantuan seorang teknisi Jerman, kedua versi rekaman dilakukan di kediaman Yo Kim Tjan. Master rekaman piringan hitam versi asli suara W.R. Soepratman disimpan hati-hati oleh Yo Kim Tjan. Sementara rekaman versi keroncong dikirim ke Inggris untuk didistribusikan.

Meski telah direkam, Indonesia Raya tidak segera diangkat sebagai lagu kebangsaan. Barulah pada Kongres Pemuda Kedua, 28 Oktober 1928, sebuah momen bersejarah terjadi. Ketika itu, Supratman bertemu Soegondo Djojopoespito, seorang tokoh muda yang meminta lagunya dipertunjukkan di kongres tersebut. Namun, untuk menghindari represi dari penjajah, lagu tersebut dimainkan tanpa lirik.

Tahun 1944, Jepang membentuk Panitia Lagu Kebangsaan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Lagu Indonesia Raya mengalami tiga kali perubahan oleh panitia ini sebelum akhirnya dikumandangkan secara resmi saat Indonesia merdeka.

Sejak saat itu, lagu Indonesia Raya selalu menjadi bagian penting dalam upacara-upacara kenegaraan, acara formal, pertandingan olahraga internasional, hingga momen-momen informal. Tujuan awal penciptaannya terbukti nyata, membawa semangat dan membangkitkan kebanggaan akan kemerdekaan Indonesia.

