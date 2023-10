Viral Jembatan Kaca di Banyumas Pecah Disorot Media Terkemuka Inggris

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Viral jembatan kaca di Banyumas, Jawa Tengah, yang pecah beberapa hari lalu ternyata juga menjadi sorotan media terkemuka asal Inggris, The Sun.

The Sun menyebut kejadian yang terjadi di Jembatan kaca The Geong Hutan Pinus Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Rabu (25/10/2023) sebagai peristiwa yang mengerikan.

Dalam kejadian mengerikan tersebut seorang turis terjun hingga tewas.

The Sun memberikan judul dalam peristiwa tersebut, "GLASS TRAGEDY Horror moment glass-bottomed walkway shatters sending tourist plunging to their death 30ft up above forest canopy."

Tragedi itu terjadi ketika 11 wisatawan sedang melintasi jembatan Geong di Indonesia sekitar pukul 10 pagi pada hari Rabu – sekitar 30 kaki dari lantai hutan.

Geong adalah jembatan kaca populer yang tampaknya ditopang oleh dua tangan emas raksasa.

Tiba-tiba, panel kaca di bawah kaki pecah, menyebabkan empat di antaranya terjatuh.

Seorang saksi ingat mendengar apa yang terdengar seperti kaca pecah sekitar pukul 10 pagi, lapor media lokal.

Dua orang jatuh melalui kaca ke dalam Hutan Pinus Limpakuwus di bawahnya, di mana satu orang kemudian dinyatakan meninggal.

Eko Purnomo, ketua Koperasi Hutan Pinus Limpakuwus, telah menghubungi manajer The Geong pada bulan April ketika jembatan dibuka, meminta evaluasi keselamatan.

Eko mengatakan dia menghubungi manajer The Geong setelah menerima keluhan di media sosial, yang menimbulkan kekhawatiran tentang seberapa aman jembatan itu.

Purnomo mengklaim sebanyak lima persen pengunjung menyampaikan keluhannya secara online.

Ia menambahkan, pengelola jembatan memilih tidak menghadiri pertemuan peninjauan standar tersebut, melainkan mengirimkan perwakilan.

“Tidak ada pembahasan. Kami hanya meninggalkan pesan,” ujarnya, Rabu.

Purnomo setuju untuk menutup hutan – yang dikelola secara terpisah dari jembatan The Geong – atas permintaan polisi setempat sementara penyelidikan terus berlanjut.

Awal bulan ini seorang wanita tewas di wahana air di taman hiburan di China setelah terlempar dari rakit yang terbalik.

Rekaman menunjukkan pengunjung tersebut berteriak panik ketika perahu lain meluncur ke arahnya.

Adegan kacau ini pertama-tama menunjukkan seorang wanita berpegangan pada rakit yang terbalik dan memeluk seorang anak kecil.

Sebuah perahu yang melaju kemudian menabrak keduanya, menjatuhkan mereka lebih jauh ke dalam lorong kaca.

Tidak dapat menahan diri untuk tidak didorong di sepanjang tepi sungai, wanita tersebut terlihat menggendong anak tersebut sambil mencoba berpegangan pada perahu di belakang mereka.

