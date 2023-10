Rudal Israel Hantam Bandara Suriah, Aktivitas Lumpuh Total

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas Bandara Aleppo di Suriah lumpuh total setelah serangan rudal Israel menghantam bandara pada Sabtu (14/10/2023). Hal itu pun menggangu suplai logistik ke Suriah

Kementerian Pertahanan Suriah mengatakan Israel telah melancarkan serangan udara terhadap Bandara Aleppo di Suriah pada hari Sabtu yang menyebabkan bandara tersebut tidak dapat beroperasi, .

"Musuh Israel melakukan serangan udara dari arah Laut Mediterania, sebelah barat Latakia, dengan target Bandara Internasional Aleppo, yang menyebabkan kerusakan material pada bandara dan tidak dapat digunakan," tambah kementerian tersebut, mengutip Reuters.

Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar. Yang jelas, serangan Israel di bandara Aleppo Suriah membuat bandara tersebut tidak beroperasi

Mengutip The Guardian, Rami Abdel Rahman, head of the Syrian Observatory for Human Rights, mengatakan serangan udara Israel yang datang dari arah laut menghantam bandara Aleppo.

Agence France-Presse melaporkan bahwa media pemerintah Suriah, SANA, juga telah mengkonfirmasi serangan tersebut, dan TV pemerintah juga melaporkan hal yang sama: "Agresi Israel menargetkan Bandara Internasional Aleppo."

Media pemerintah Suriah juga melaporkan bahwa bandara Aleppo tidak beroperasi setelah serangan udara tersebut, demikian laporan Reuters.

Menurut Syrian Observatory for Human Rights, serangan pada hari Sabtu menghantam bandara beberapa jam setelah bandara tersebut kembali beroperasi, membuatnya tidak beroperasi lagi.

Serangan yang dilaporkan terjadi hanya beberapa hari setelah pasukan Israel meluncurkan rudal ke bandara di Aleppo dan Damaskus, merusak landasan pacu mereka.

Reuters melaporkan bahwa sumber-sumber mengatakan bahwa serangan-serangan terhadap bandara-bandara tersebut dimaksudkan untuk mengganggu jalur suplai Iran ke Suriah.

Langgar Hukum Internasional

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa serangan udara Israel ke bandara internasional di Damaskus dan Aleppo, Suriah, telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional.

Menurut Kementerian, angkatan udara Israel merusak landasan pacu bandara internasional Damaskus dan Aleppo, sehingga memaksa kedua bandara tersebut menghentikan operasinya.

"Dalam konteks eskalasi tajam situasi di zona konflik Palestina-Israel, tindakan seperti itu dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat berbahaya, karena dapat memicu eskalasi bersenjata di seluruh wilayah. Hal itu tidak boleh dibiarkan terjadi," kata Kementerian seperti dikutip Reuters, Sabtu (14/10/2023).

Sebelumnya, Suriah mengatakan pasukan Israel melancarkan serangan rudal serentak ke bandara di ibu kota Damaskus dan Aleppo pada hari Kamis (12/10). Serangan tersebut merusak landasan pacu dan membuat kedua bandara tersebut tidak dapat beroperasi.

Sumber militer Suriah yang dikutip oleh kantor berita pemerintah SANA mengatakan sejumlah rudal menghantam kedua bandara tersebut secara bersamaan.

Serangan ini diduga sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dunia dari perang Israel dengan militan Hamas di Gaza. Militer Israel mengatakan bahwa mereka tidak mengomentari laporan-laporan semacam itu.

Beberapa sumber mengatakan bahwa serangan terhadap bandara-bandara tersebut bertujuan untuk mengganggu jalur pasokan Iran ke Suriah, di mana pengaruh Iran telah berkembang sejak negara tersebut mulai mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara yang dimulai pada tahun 2011.

