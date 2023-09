Contoh CV ATS Friendly Fresh Graduate dan Berpengalaman

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - CV ATS Friendly merupakan sebuah aplikasi yang sering digunakan oleh HRD perusahaan saat melakukan perekrutan karyawan. Applicant Tracking System merupakan singkatan dari ATS ini. Untuk itu kamu perlu mengetahui beberapa CV ATS Friendly untuk kamu jadikan referensi.

ATS digunakan untuk menyimpan CV para pencari kerja. Cara kerjanya dengan melakukan scanning terhadap CV yang masuk di HRD. HRD menggunakan ini sebagai salah satu alat bantu yang mempermudah dan mempercepat proses rekrutmen. Pembacaan ATS didasarkan pada kata kunci tertentu, karenanya cara membuat CV ATS friendly akan sangat berpengaruh pada hasil CV kamu.

Berikut ini adalah Contoh CV ATS Friendly dan Cara Membuatnya yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Alasan menggunakan CV ATS Friendly

ATS sebagai tahapan perekrutan pertama

HRD seringkali kewalahan ketika harus menyeleksi berkas pelamar yang jumlahnya ribuan. Karena mereka biasanya menggunakan ATS sebagai alat bantu perekrutan.

Lebih friendly Ketika dibaca manual

ATS umumnya memiliki kriteria lebih ringkas, sehingga sesuai dengan kemampuan manusia untuk membaca CV dengan cepat. Jika sudah sesuai ATS maka manusia pun secara kriteria akan menyukai CV yang telah kamu buat. Jika sudah begini tentunya kamu akan segera lolos ke tahap selanjutnya.

Lebih ringkas dan sesuai dengan kebutuhan

CV yang ATS friendly akan memberikan informasi yang ringkas tetapi padat, sehingga HRD bisa menilai kamu dari CV. Karena membaca banyak CV tentu HRD tidak akan mau membuang-buang waktu mereka. Maka dari itu kamu sangat perlu memahami bagaimana cara membuat CV ATS friendly.

2. Cara Membuat CV ATS Friendly

Perhatikan posisi yang akan dilamar

Dengan memahami posisi apa yang akan kamu lamar maka kamu bisa menentukan kata kunci-kata kunci khusus berkaitan dengan posisi tersebut. Pastikan kata kunci tersebut ada di dalam CV yang kamu buat.

Gunakan kata kunci yang tepat

Selain kata kunci di setiap poinnya, kamu juga harus memperhatikan masing-masing sub judul informasinya. Sub judul informasi yang tidak jelas akan membuat CV kamu tidak ATS friendly. Karenanya gunakan sub judul yang jelas dan tepat sesuai informasi yang kamu berikan.

Gunakan font huruf yang standar

Font Arial merupakan font standar yang dipakai banyak orang, baik untuk surat formal maupun informal. Dengan font standart ini ATS akan lebih mudah membaca CV kamu.

Berikan informasi yang lengkap

pengalaman magang atau organisasi ataupun riwayat pendidikan tulislah secara lengkap. Lengkap bukan berarti harus banyak, kamu bisa membuatnya seringkas mungkin. Bila perlu ada portofolio berkaitan dengan hasil karya, maka kamu bisa menyisipkan link terkait.

3. Cara membuat CV ATS Friendly di Resume AI

Buka situs resmi di ResumeAI melalui browser HP atau laptop kamu.

Klik “Create Free Resume Now”

Masuk dengan Alamat email kamu.

Jawab pertanyaan dan isi data diri yang dibutuhkan. Setelah itu kamu akan diarahkan ke dashboard resumeAI.

Klik opsi “First Resume”.

Isi pengalaman kerja, data diri, Pendidikan skill, sertifikasi dan data lainnya yang dibutuhkan.

Periksa lagi CV kamu setelah masuk ke tahap “Finish Up”.

Download CV dengan klik tombol "Download" pada bagian kanan atas. Kamu bisa mendownload CV ATS dalam format PDF, DOCX, dan Google Docs.

4. Contoh CV ATS Friendly

Contoh CV ATS Friendly Fresh Graduate

Perbesar

Contoh CV ATS Friendly Fresh Graduate - Resume Worded

Contoh CV ATS Friendly Posisi IT Developer

Perbesar

Contoh CV ATS Friendly IT Developer - Resume Worded

Contoh CV ATS Friendly Posisi Recruiter atau HRD

Perbesar

Contoh CV ATS Friendly Recruiter atau HRD - EasyResume

Contoh CV ATS Friendly Posisi Digital Marketing

Perbesar

Contoh CV ATS Friendly Digital Marketing - Resume Worded

Contoh CV ATS Friendly Posisi Sales

Perbesar

Contoh CV ATS Friendly Recruiter atau HRD - EasyResume

Contoh CV ATS Friendly Posisi Legal Officer

Perbesar

Contoh CV ATS Friendly Legal - EasyResume

Itulah beberapa hal mengenai contoh CV ATS Friendly dan cara membuatnya yang mungkin belum kamu ketahui.

