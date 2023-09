Pasukan Ukraina Terus Bergerak Maju di Zaporizhzhia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Rekaman geolokasi yang dibagikan pada tanggal 5 September oleh beberapa sumber menunjukkan pasukan Rusia menyerang posisi Ukraina di barat laut dan barat Robotyne di Oblast Zaporizhzhia.

Menurut laporan terbaru Institute for the Study of War, hal ini menunjukkan bahwa pasukan Ukraina telah maju ke daerah dekat pemukiman yang sebelumnya diklaim dikuasai oleh pasukan Rusia.

Rekaman geolokasi tambahan yang diposting pada 5 September menunjukkan bahwa pasukan Ukraina juga telah maju ke selatan Robotyne dan barat laut Verbove, yang terletak sekitar 10 kilometer sebelah timur Robotyne).

Bukti geolokasi keberadaan pasukan Ukraina di barat laut Verbove menunjukkan bahwa pasukan Ukraina bergerak maju di sepanjang garis benteng Rusia yang menuju ke pemukiman tersebut, kata ISW.

Sumber militer Ukraina juga mengkonfirmasi bahwa pasukan Ukraina telah berhasil di arah Robotyne—Novoprokopivka di selatan Orikhiv, dan lebih lanjut melaporkan bahwa pasukan Ukraina sedang melakukan operasi ofensif yang sukses di selatan Bakhmut.

Pada 4 September, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan militer Ukraina telah mencapai kemajuan di dekat Klishchiivka, sekitar lima kilometer dari Bakhmut di Oblast Donetsk, dan Novoprokopivka di selatan Robotyne.

Pasukan Ukraina telah membebaskan tiga kilometer persegi di sekitar Bakhmut, menurut Maliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News