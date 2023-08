Menlu Retno: Rangkaian KTT Asean ke-43 Dimulai Hari Ini (29/8), Cek Agendanya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu RI) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa rangkaian pertemuan KTT Asean ke-43 sudah mulai dilakukan sejak hari ini 29 Agustus 2023 dan akan berlangsung hingga 4 September 2023.

Dia menjelaskan bahwa puncak KTT Asean ke-43 dan KTT lainnya akan diselenggarakan 5-7 September 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta.

"Sebelum tanggal 5-7 September, rangkaian pertemuan pada tingkat menteri sudah mulai dilakukan pada tanggal 29 Agustus-4 September," katanya, dalam media gathering yang digelar Senin (28/8/2023).

Dia menjelaskan beberapa pertemuan menteri yang sudah akan dimulai hari ini, 29 Agustus 2023, yaitu Pertemuan Asean Socio Cultural Community (ASCC). Ini adalah pilar sosial budaya Asean.

Lalu dilanjutkan dengan pertemuan Asean Economic Community (AEC) di Jakarta pada 3 September 2023 yakni pertemuan para menteri yang bertanggungjawab di pilar ekonomi.

Kemudian, pertemuan Asean Ministerial Meeting (AMM) di Jakarta, 4 September 2023. Ini adalah pertemuan para Menteri Luar Negeri Asean.

Selanjutnya pertemuan Asean Political and Security Community (APSC) juga pada 4 September 2023. Ini adalah penanggungjawab di pilar politik dan keamanan, yang dalam hal Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD dan Menlu Retno.

Lalu, dilanjutkan pertemuan Asean Coordinating Council (ACC), pada 4 September 2023. Ini juga merupakan pertemuan para Menteri Luar Negeri.

"Di tanggal 4 dari pagi sampai siang hari, selepas lunch serangkaian pertemuan menteri dilakukan. Sore harinya rencananya bapak presiden [Joko Widodo] sudah akan memulai pertemuan bilateral dengan para leaders yang sudah tiba pada saat itu, sampai malam hari," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa mengenai slot bilateral dan lain sebagainya, sedang berupaya untuk terus dimaksimalkan.

"Karena sekali lagi, untuk adjust sebuah pertemuan bilateral itu harus mencocokkan waktu tuan rumah dan juga jadwal tamunya," tambahnya.

Kemudian, dia menjelaskan pada saat melakukan pertemuan tersebut, para diplomat sekarang sedang melakukan negosiasi untuk merampungkan dokumen-dokumen yang akan menjadi hasil KTT ke-43 nantinya.

Jadwal Puncak KTT Asean 2023

Menlu mengatakan bahwa selama perhelatan KTT Asean ke-43 pada 5-7 September, selain pembukaan dan penutupan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin 12 pertemuan.

Pada 5 September terdapat 2 pertemuan utama yang dipimpin Jokowi, yaitu 43rd Asean Summit (Plenary Session); 43rd Asean Summit (Retreat Session). Adapun di tanggal 5 juga akan digunakan oleh Presiden Jokowi untuk melakukan pertemuan bilateral.

Sementara itu, ada 6 pertemuan pada 6 September 2023, antara lain 26th Asean-China Summit; 24th Asean-Republic of Korea (ROK) Summit; 26th Asean-Japan Summit; 11th Asean-U.S. Summit; Asean-Canada Summit; dan 26th Asean Plus Three (APT) Summit (Asean dengan Jepang-ROK-RRT).

Selain itu, jika memungkinkan juga akan diselipkan pertemuan bilateral, pada 6 September 2023.

Lalu, terdapat 4 pertemuan pada 7 September 2023, antara lain 20th Asean-India Summit; 3rd Asean-Australia Summit; 13th Asean-UN Summit; dan 18th East Asia Summit.

Pada 7 September juga akan ada beberapa pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral juga akan disambung sampai pada 8 September pagi dan siang hari. Sedangkan pada sore harinya, Presiden Jokowi akan langsung terbang menuju India untuk menghadiri KTT G20 di India.

