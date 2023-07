Hari Kedua di Australia, Ini Agenda Lengkap Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan rangkaian kegiatan kunjungan kerja di Sydney, Australia, pada Selasa (4/7/2023). Mengawali kegiatan pada hari kedua, Presiden akan melakukan pertemuan dengan para CEO perusahaan-perusahaan Australia.

Setelahnya, Jokowi akan menuju Admiralty House yang merupakan kediaman resmi dari Gubernur Jenderal Australia, David Hurley. Di sana, dia akan mengikuti serangkaian upacara penyambutan kenegaraan oleh Gubernur Jenderal Hurley.

Selanjutnya, Kepala Negara akan melakukan pertemuan singkat dengan Gubernur Jenderal Australia. Rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan bersama.

Usai pertemuan bersama Gubernur Jenderal, Jokowi dijadwalkan menghadiri rangkaian Annual Leaders’ Meeting (ALM) bersama Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese di Taronga Center.

Setelahnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dan PM Albanese juga diagendakan mengunjungi Sumatran Village yang berlokasi di Taronga Zoo untuk melihat harimau sumatra.

Kegiatan pada hari kedua akan ditutup dengan jamuan makan malam antara Presiden Jokowi dan PM Albanese.

Untuk diketahui, usai menempuh penerbangan selama kurang lebih 7 jam, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Jokowi beserta rombongan mendarat di Bandara Internasional Kingsford Smith Sydney, Australia, Senin (3/7/2023) sekitar pukul 20.45 waktu setempat.

Setelah pesawat berhenti dengan sempurna, Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono bersama Kepala Protokol Negara Australia Gerard Martin menaiki pesawat untuk menyambut Jokowi di dalam pesawat.

Sementara itu, di bawah tangga pesawat tampak menyambut Presiden yakni Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk Australia Laksma TNI Anak Agung Oka Wirayudha.

Sedangkan dari pihak Australia, turut menyambut kedatangan Presiden Ke-7 RI itu adalah Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM, Menteri Industri dan Ilmu Pengetahuan Australia Ed Husic MP, Deputi Sekretaris New South Wales Christopher Sullivan, Menteri Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif New South Wales John Graham MLC, dan Direktur Protokol New South Wales Lynne Bryne.

Dari bandara, Jokowi bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama kunjungan di Sydney. Setibanya di hotel, tampak menyambut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang sudah tiba terlebih dahulu untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi.

Adapun di Sydney, Jokowi diagendakan untuk menghadiri rangkaian Annual Leaders’ Meeting 2023 bersama Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese yang merupakan pertemuan rutin antara Indonesia dan Australia. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Gubernur Jenderal Australia David Hurley.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News