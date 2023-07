25+ Ucapan Ulang Tahun Bahasa Inggris Aesthetic dan Artinya

Bisnis.com, JAKARTA - Ketika teman atau orang terdekatmu berulang tahun, jangan lupa untuk memberikan ucapan ulang tahun yang penuh makna. Sekedar ucapan mungkin terdengar sepele, tapi kenyataannya hal tersebut bisa memberikan dampak yang berarti terhadap seseorang. Kamu bisa memberinya ucapan ulang tahun bahasa inggris supaya lebih berkesan.

Selain memberikan kado ulang tahun, kamu juga bisa memberikan ucapan selamat ulang tahun yang bermakna. Tetapi, kebanyakan orang pasti bingung bagaimana cara merangkai kata-kata yang tepat sebagai ucapan selamat tersebut.

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Inggris untuk Pacar

1. Happy birthday, my love! Thank you so much for teaching me the meaning of love. (Selamat ulang tahun, cintaku! Terima kasih telah mengajarkanku cinta sejati.

2. I am wishing the most incredible birthday today to my amazing lover! (Selamat ulang tahun yang paling luar biasa hari ini untuk pacarku yang luar biasa!)

3. Happy birthday to my first, my everything. I was waiting for someone like you in my life. (Selamat ulang tahun untuk orang pertama di hatiku dan segalanya bagiku. Aku sudah menunggu kehadiran seseorang sepertimu dalam hidupku.)

4. Happy birthday, honey! It’s nice to celebrate a special moment with a special person like you. (Selamat ulang tahun, sayang! Senang rasanya merayakan momen spesial dengan orang spesial seperti kamu.)

Baca Juga Contoh Undangan Ulang Tahun yang Simple dalam Bahasa Inggris

5. I love you on your birthday, and every day, now and forever." (Aku mencintaimu di hari ulang tahun ini, dan setiap hari, sekarang dan selamanya.)

6. Happy birthday, my love. Thank you for being the best part of my happiness and joy. I wish our happiness never ends. (Selamat ulang tahun, sayangku! Terima kasih untuk menjadi bagian terbaik dalam kebahagiaanku. Aku berharap kebahagiaan kita tak pernah berakhir.)

7. I love how effortlessly you make every day feel special, but today it is extra special because it’s your birthday, my darling. I wish you with all my heart and soul. Happy birthday! (Aku suka betapa mudahnya kamu membuat setiap hari terasa istimewa, tapi hari ini sangat istimewa karena ini adalah hari ulang tahunmu, sayangku. Aku berdoa dengan sepenuh hati dan jiwaku. Selamat ulang tahun!)

8. Happy birthday to the man who lights up my world like nobody else. May you never stop beaming and the peak is just the beginning. Love you lots, my honeybunch. (Selamat ulang tahun untuk satu-satunya pria yang menerangi duniaku. Semoga kamu tidak pernah berhenti berseri-seru dan puncak ini hanyalah permulaan. Aku sangat mencintaimu, sayangku!)

9. There are no words I could use to describe the love we share. I’m so incredibly thankful for you. Happy birthday to my love! (Tak ada kata-kata yang bisa aku gunakan untuk mendeskripsikan cinta di antara kita. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Selamat ulang tahun untuk cintaku!)

10. Another year older means another year better, stronger, and wiser. Thank you for bringing me along with you in this journey called life. Happy birthday! (Satu tahun lebih tua berarti satu tahun lagi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Terima kasih telah membawaku bersamamu dalam perjalanan yang disebut kehidupan. Selamat ulang tahun!)

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Inggris untuk Teman

11. Happy birthday, my dear friend! May your day be filled with love, laughter, and good memories!

(Selamat ulang tahun, temanku tersayang! Semoga harimu dipenuhi dengan cinta, tawa, dan kenangan indah!)

12. Happy birthday to one of the coolest people I know! May your day be as awesome as you are!

(Selamat ulang tahun untuk salah satu orang paling keren yang aku kenal! Semoga harimu sehebat dirimu!)

13. Wishing you a very happy birthday! You are an amazing friend and I feel lucky to have you in my life.

(Selamat ulang tahun untukmu! Kamu adalah teman yang luar biasa dan aku merasa beruntung memilikimu dalam hidupku.)

14. Happy birthday, my dearest friend! Another year older but still as cool and charming as ever. I hope this year brings you endless joy, good health, and plenty of fun. Let’s celebrate like there’s no tomorrow!

(Selamat ulang tahun, teman tersayang! Setahun lebih tua tapi tetap keren dan menawan seperti biasanya. Aku harap tahun ini memberimu kegembiraan tanpa akhir, kesehatan yang baik, dan banyak kesenangan. Mari rayakan seperti tidak ada hari esok!)

15. Another year of awesomeness! Happy birthday to my favorite human being on the planet!

(Tahun yang luar biasa lagi! Selamat ulang tahun untuk manusia favoritku di planet ini!)

16. To my best friend, happy birthday! Thank you for always being there for me and for making life so much better. Here’s to another year of amazing memories together!

(Untuk sahabatku, selamat ulang tahun! Terima kasih karena selalu ada untukku dan membuat hidup jauh lebih baik. Ini untuk satu tahun lagi kenangan menakjubkan bersama!)

17. To my wonderful friend, happy birthday! May your day be filled with happiness, love, and lots of cake!

(Untuk temanku yang luar biasa, selamat ulang tahun! Semoga harimu dipenuhi dengan kebahagiaan, cinta, dan banyak kue!)

18. On your special day, I want you to know how grateful I am to have you as my friend. Happy birthday and may all your dreams come true!

(Di hari istimewamu, aku ingin kamu tahu betapa bersyukurnya aku memilikimu sebagai temanku. Selamat ulang tahun dan semoga semua impianmu menjadi kenyataan!)

19. Wishing you a very happy birthday! Thank you for being such an amazing friend and for always being there for me.

(Selamat ulang tahun untukmu! Terima kasih telah menjadi teman yang luar biasa dan selalu ada untukku.)

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Inggris Gaul dan Aesthetic

20. Happy level up day!

21. Many happy returns.

22. Have a smashing birthday!

23. What a year! It was tough, but you made it!

24. The best things in life are yet to come!

25. Congratulations on another year of skillful death evasion!

26. All the best on your special day!

27. Congratulations on surviving another year!

Itulah beberapa ucapan ulang tahun bahasa inggris penuh makna yang bisa kamu ucapkan ke orang terdekat kamu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News