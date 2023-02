Top 5 News Bisnis.com: Ukraina Kena PHP Jerman dan Rapor Merah Softbank

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berita mengenai Jerman batal mengirim tank Leopard 2 untuk Ukraina menjadi perhatian pembaca Bisnis.com sepanjang hari kemarin.

Ada juga kabar soal kinerja Softbank yang jeblok akibat kerugian sayap investasinya bernama Vision Fund.

Berikut daftar Top 5 News Bisnis.com:

1. Ukraina Kena PHP, Jerman Ingkar Janji soal Pengiriman Tank Leopard

Kabar mengejutkan datang dari Jerman. Negara tersebut dikabarkan ingkar janji soal pengiriman tank Leopard 2 untuk Ukraina.

Seperti diketahui, belakangan viral kabar jika Jerman dan Belanda telah membatalkan rencana mereka untuk mengirim tank Leopard ke Ukraina. Namun faktanya tidak demikian.

Belanda masih berada di garis depan sebagai negara yang mau mengirim tank tersebut ke Ukraina, meskipun pada dasarnya negara tersebut tidak memiliki tank.

2. SoftBank Rungkad, Bagaimana Pengaruh GoTo?

Nada-nada sumbang mengiringi rilis kinerja keuangan SoftBank pekan lalu. Penyebabnya tidak lain adalah rapor jeblok Vision Fund, sayap investasi andalan perusahaan Masayoshi Son itu.

Dengan kerugian investasi 730,36 miliar yen atau setara Rp82,8 triliun (kurs Rp113 per yen) sepanjang tiga kuartal pertama 2022/2023, Vision Fund mencatatkan penurunan nilai portofolio kuartalan untuk keempat kali beruntun.

Bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai kerugian tersebut juga sudah mengalami pembengkakan 2.414,14 persen. Tepatnya dari posisi 29,05 miliar yen.

3. Erick Thohir Resmi Jadi Ketua Umum PSSI, Segini Gajinya per Bulan

Menteri BUMN Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dalam pemungutan suara di Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum (Ketum) PSSI 2023-2027.

Kepastian ini didapat setelah mayoritas pemegang suara (voters) memilih Erick Thohir sebagai Ketum PSSI dalam KLB yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

4. Krisis Energi Eropa Berkepanjangan & Emiten Batu Bara yang Peluang Tambah Cuan

Sempat diproyeksi teredam, krisis energi Eropa diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Batu bara Indonesia yang terus mengalir ke Eropa, menjadi peluang cuan baru sejumlah emiten tambang, di tengah sentimen normalisasi harga. Indikasi krisis energi yang berkepanjangan di Benua Biru tampak dari kontrak berjangka gas alam.

Benchmark kontrak berjangka Belanda untuk Maret 2023 berada di level 55 euro per megawatt hour (MWh). Sedangkan kontrak berjangka untuk Desember 2023 diharga mendekati 63 euro per MWh.

5. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Pantau Hasil RDG BI

Nilai tukar rupiah diprediksi masih tertekan dolar AS akibat tingginya inflasi AS membuka peluang kenaikan suku bunga The Fed lanjutan.

Di sisi lain, investor memantau data ekonomi domestik seperti neraca perdagangan hasil rapat Bank Indonesia (BI).

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif dan ditutup melemah di rentang Rp15.190 - Rp15.240 per dolar AS pada Kamis (16/2/2023)

