Kasus Gagal Ginjal, Ini Daftar Obat Sirop yang Aman Dikonsumsi

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan sejumlah obat sirop yang aman untuk digunakan sepanjang sesuai aturan pakai.

Sebagaimana diketahui, masyarakat saat ini tengah dihebohkan dengan obat sirop yang berisiko menimbulkan gagal ginjal.

Dinas Kesehatan DKI sejauh mencatat ada 2 kasus gagal ginjal. Seorang dari dua pasien meninggal.

Berikut daftar obat sirop yang aman untuk dikonsumsi:

1) Abilify, dengan bentuk sediaan Sirup

2) Acitral, dengan bentuk sediaan Suspensi

3) Actifed, dengan bentuk sediaan Sirup

4) Actifed Plus Cough Supprresant, dengan bentuk sediaan Sirup

5) Actifed Plus Expectorant, dengan bentuk sediaan Sirup

6) Aerius, dengan bentuk sediaan Sirup

7) Alco, dengan bentuk sediaan Drops

8) Alco Plus, dengan bentuk sediaan Sirup

9) Alco Plus DMP, dengan bentuk sediaan Sirup

10) Allerin Exp, dengan bentuk sediaan Sirup

11) Alloris, dengan bentuk sediaan Sirup

12) Ambroxol HCL, dengan bentuk sediaan Elixir

13) Anacetine Plus, dengan bentuk sediaan Sirup

14) Anadex, dengan bentuk sediaan Sirup

15) Anakonidin, dengan bentuk sediaan Sirup

16) Anakonidin, dengan bentuk sediaan Sirup

17) Anakonidin Mucolytic & Expectorant, dengan bentuk sediaan Sirup

18) Anakonidin Mucolytic & Expectorant, dengan bentuk sediaan Sirup

19) Anakonidin OBH, dengan bentuk sediaan Sirup

20) Anakonidin OBH, dengan bentuk sediaan Sirup

21) Andonex, dengan bentuk sediaan Sirup

22) Andonex, dengan bentuk sediaan Sirup

23) Anflat, dengan bentuk sediaan Suspensi

24) Antasida Doen, dengan bentuk sediaan Suspensi

25) Antasida Doen, dengan bentuk sediaan Suspensi

26) Apetic, dengan bentuk sediaan Drops

27) Apetic, dengan bentuk sediaan Suspensi

28) Apetic Forte, dengan bentuk sediaan Suspensi

29) Arbupon, dengan bentuk sediaan Suspensi

30) Astharol, dengan bentuk sediaan Sirup

31) Ataroc, dengan bentuk sediaan Sirup

32) Avram, dengan bentuk sediaan Sirup

33) Bactoprim Combi, dengan bentuk sediaan Suspensi

34) Bantif Child, dengan bentuk sediaan Sirup

35) Benadryl Original, dengan bentuk sediaan Sirup

36) Benadryl Wet Cough, dengan bentuk sediaan Sirup

37) Bestalin, dengan bentuk sediaan Sirup

38) Bicorsan, dengan bentuk sediaan Sirup

39) Binomic, dengan bentuk sediaan Sirup

40) Biogesic, dengan bentuk sediaan Suspensi

41) Biolincom, dengan bentuk sediaan Sirup

42) Bisolvon Extra, dengan bentuk sediaan Sirup

43) Bisolvon Extra, dengan bentuk sediaan Sirup

44) Bisolvon Kids, dengan bentuk sediaan Sirup

45) Bisolvon Kids, dengan bentuk sediaan Sirup

46) Bromifar Plus, dengan bentuk sediaan Sirup

47) Bronchitin Expectorant, dengan bentuk sediaan Sirup

48) Bronchitin Flu, dengan bentuk sediaan Sirup

49) Bufect, dengan bentuk sediaan Suspensi

50) Bufect Forte, dengan bentuk sediaan Suspensi

51) Calorex, dengan bentuk sediaan Sirup

52) Candistin, dengan bentuk sediaan Drops

53) Candistin (Rasa Strawberry), dengan bentuk sediaan Drops

54) Capritazin, dengan bentuk sediaan Drop

55) Capritazin, dengan bentuk sediaan Drop

56) Celestamine, dengan bentuk sediaan Sirup

57) Celestamine, dengan bentuk sediaan Sirup

58) Celestar, dengan bentuk sediaan Sirup

59) Cerini, dengan bentuk sediaan Drop

60) Cerini, dengan bentuk sediaan Sirup

61) Cetigri, dengan bentuk sediaan Sirup

62) Cetinal, dengan bentuk sediaan Sirup

63) Cetirizine, dengan bentuk sediaan Sirup

64) Cetirizine HCL, dengan bentuk sediaan Sirup

65) Cetirizine HCL, dengan bentuk sediaan Sirup

66) Cetirizine HCL, dengan bentuk sediaan Sirup

67) Clartin, dengan bentuk sediaan Sirup

68) Codecon, dengan bentuk sediaan Sirup

69) Codipront CUM Expectorant, dengan bentuk sediaan Sirup

70) Colegris, dengan bentuk sediaan Sirup

71) Colegris, dengan bentuk sediaan Sirup

72) Colfin, dengan bentuk sediaan Sirup

73) Colfin Plus Syrup, dengan bentuk sediaan Sirup

74) Combantrin, dengan bentuk sediaan Suspensi

75) Comtusi, dengan bentuk sediaan Sirup

76) Comtusi, dengan bentuk sediaan Sirup

76) Comtusi (Rasa Strawberry), dengan bentuk sediaan Sirup

77) Comtusi Batuk Berdahak, dengan bentuk sediaan Sirup

78) Comtusi Batuk Kering, dengan bentuk sediaan Sirup

79) Comtusi Pilek dan Alergi, dengan bentuk sediaan Sirup

80) Constantia, dengan bentuk sediaan Suspensi

81) Cortamine, dengan bentuk sediaan Sirup

82) Cotrim, dengan bentuk sediaan Suspensi

83) Cotrimoxazole, dengan bentuk sediaan Suspensi

84) Dapyrin, dengan bentuk sediaan Sirup

85) Decadryl Expectorant, dengan bentuk sediaan Sirup

86) Decadryl Expectorant, dengan bentuk sediaan Sirup

87) Decolgen Kids, dengan bentuk sediaan Sirup

88) Decolsin, dengan bentuk sediaan Sirup

89) Depakene, dengan bentuk sediaan Sirup

90) Depakene, dengan bentuk sediaan Sirup

91) Desdin, dengan bentuk sediaan Sirup

92) Deslodin, dengan bentuk sediaan Sirup

93) Desloratadine, dengan bentuk sediaan Sirup

94) Destavell, dengan bentuk sediaan Sirup

95) Dexanta, dengan bentuk sediaan Suspensi

96) Dextrosin, dengan bentuk sediaan Sirup

97) Dextrosin, dengan bentuk sediaan Sirup

98) Diafural, dengan bentuk sediaan Suspensi

