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24 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta Terbaik di Yogyakarta

Berikut daftar sekolah terbaik di Yogyakarta, nomor satu adalah SMAN 8 YOGYAKARTA dengan nilai UTBK 628,538.
Rendi Mahendra
Rendi Mahendra - Bisnis.com 22 Desember 2022  |  13:37 WIB
24 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta Terbaik di Yogyakarta
Ilustrasi pelajar SMA. - Antara
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Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 24 Sekolah Menengah Atas (SMA) setara negeri/swasta masuk dalam index Top 1000 Sekolah Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).

Penilain index Top 1000 LTMPT Sekolah itu berdasarkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2022.

Sementara itu, SMAN 8 YOGYAKARTA adalah sekolah terbaik di Yogyakarta peringkat pertama dengan nilai UTBK 628,538.

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Dan urutan nasional SMAN 8 YOGYAKARTA yakni peringkat ke 11 dari 1000 sekolah terbaik di Indonesia.

Sedangkan sekolah terbaik nomor dua di Yogyakarta adalah SMAN 1 YOGYAKARTA dengan nilai UTBK 625,860, dan menduduki peringkat 13 sekolah terbaik nasional.

Simak urutan sekolah terbaik di Yogyakarta di bawah ini berdasarkan nilai UTBK pada 2022.

Daftar Sekolah Terbaik Negeri/Swasta di Yogyakarta

SMAN 8 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 628,538

Ranking nasional sekolah: 11

SMAN 1 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 625,860

Ranking nasional sekolah: 13

SMAN 3 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 624,698

Ranking nasional sekolah: 15

SMAN 6 YOGYAKARTAM

Nilai UTBK 2022: 616,488

Ranking nasional sekolah: 21

SMAN 7 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 593,277

Ranking nasional sekolah: 56

MAN 1 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 592,462

Ranking nasional sekolah: 57

SMAN 5 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 591,220

Ranking nasional sekolah: 59

SMAN 9 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 589,077

Ranking nasional sekolah: 64

SMAS STELLA DUCE 1

Nilai UTBK 2022: 567,270

Ranking nasional sekolah: 144

SMAN 11 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 563,275

Ranking nasional sekolah: 177

SMAN 2 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 562,340

Ranking nasional sekolah: 182

SMAN 4 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 561,313

Ranking nasional sekolah: 191

SMAN 10 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 557,438

Ranking nasional sekolah: 222

MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH

Nilai UTBK 2022: 545,019

Ranking nasional sekolah: 318

SMAS BOPKRI 1

Nilai UTBK 2022: 539,669

Ranking nasional sekolah: 385

SMAS IT ABU BAKAR

Nilai UTBK 2022: 538,667

Ranking nasional sekolah: 396

SMAS MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 536,876

Ranking nasional sekolah: 422

MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH

Nilai UTBK 2022: 535,436

Ranking nasional sekolah: 445

SMAS STELLA DUCE 2

Nilai UTBK 2022: 534,207

Ranking nasional sekolah: 464

SMAS PANGUDI LUHUR

Nilai UTBK 2022: 530,344

Ranking nasional sekolah: 527

MAN 2 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 527,052

Ranking nasional sekolah: 623

SMAS SANTA MARIA

Nilai UTBK 2022: 521,190

Ranking nasional sekolah: 757

SMKN 7 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 520,693

Ranking nasional sekolah: 766

SMKN 2 YOGYAKARTA

Nilai UTBK 2022: 518,409

Ranking nasional sekolah: 831

 

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Editor : Rendi Mahendra
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