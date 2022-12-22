24 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta Terbaik di Yogyakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 24 Sekolah Menengah Atas (SMA) setara negeri/swasta masuk dalam index Top 1000 Sekolah Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).
Penilain index Top 1000 LTMPT Sekolah itu berdasarkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2022.
Sementara itu, SMAN 8 YOGYAKARTA adalah sekolah terbaik di Yogyakarta peringkat pertama dengan nilai UTBK 628,538.
Dan urutan nasional SMAN 8 YOGYAKARTA yakni peringkat ke 11 dari 1000 sekolah terbaik di Indonesia.
Sedangkan sekolah terbaik nomor dua di Yogyakarta adalah SMAN 1 YOGYAKARTA dengan nilai UTBK 625,860, dan menduduki peringkat 13 sekolah terbaik nasional.
Simak urutan sekolah terbaik di Yogyakarta di bawah ini berdasarkan nilai UTBK pada 2022.
Daftar Sekolah Terbaik Negeri/Swasta di Yogyakarta
SMAN 8 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 628,538
Ranking nasional sekolah: 11
SMAN 1 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 625,860
Ranking nasional sekolah: 13
SMAN 3 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 624,698
Ranking nasional sekolah: 15
SMAN 6 YOGYAKARTAM
Nilai UTBK 2022: 616,488
Ranking nasional sekolah: 21
SMAN 7 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 593,277
Ranking nasional sekolah: 56
MAN 1 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 592,462
Ranking nasional sekolah: 57
SMAN 5 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 591,220
Ranking nasional sekolah: 59
SMAN 9 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 589,077
Ranking nasional sekolah: 64
SMAS STELLA DUCE 1
Nilai UTBK 2022: 567,270
Ranking nasional sekolah: 144
SMAN 11 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 563,275
Ranking nasional sekolah: 177
SMAN 2 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 562,340
Ranking nasional sekolah: 182
SMAN 4 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 561,313
Ranking nasional sekolah: 191
SMAN 10 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 557,438
Ranking nasional sekolah: 222
MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH
Nilai UTBK 2022: 545,019
Ranking nasional sekolah: 318
SMAS BOPKRI 1
Nilai UTBK 2022: 539,669
Ranking nasional sekolah: 385
SMAS IT ABU BAKAR
Nilai UTBK 2022: 538,667
Ranking nasional sekolah: 396
SMAS MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 536,876
Ranking nasional sekolah: 422
MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH
Nilai UTBK 2022: 535,436
Ranking nasional sekolah: 445
SMAS STELLA DUCE 2
Nilai UTBK 2022: 534,207
Ranking nasional sekolah: 464
SMAS PANGUDI LUHUR
Nilai UTBK 2022: 530,344
Ranking nasional sekolah: 527
MAN 2 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 527,052
Ranking nasional sekolah: 623
SMAS SANTA MARIA
Nilai UTBK 2022: 521,190
Ranking nasional sekolah: 757
SMKN 7 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 520,693
Ranking nasional sekolah: 766
SMKN 2 YOGYAKARTA
Nilai UTBK 2022: 518,409
Ranking nasional sekolah: 831
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