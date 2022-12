Rizal Ramli Berhalangan, Didik J Rachbini Bakal Hadir di Pernikahan Kaesang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Berbeda dengan Rizal Ramli, ekonom senior Didik J. Rachbini mengaku akan menghadiri pernikahan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Sebagaimana diketahui, Rizal Ramli yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, menyatakan tidak memenuhi undangan pernikahan Kaesang Pangarep.

"Saya mendapat undangan Pak Jokowi untuk perkawinan Kaesang. Saya berniat hadir untuk menghormati yang mengundang, dalam hal ini Presiden RI dan ibu," ujarnya, Senin (5/12/2022).

Dia melanjutkan, selain untuk menghormati niat baik Joko Widodo mengundang ekonom dan tokoh-tokoh di luar pemerintahan, Presiden, tuurnya, juga hadir sebanyak empat kali, memenuhi undangan Didik dan rekan-rekannya di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang setiap tahun sejak tahun 2016, selalu mengadakan sarasehan atau pertemuan forum 100 ekonom.

Dia menambahkan, tidak hanya menghadiri undangan para ekonom, Presiden juga mengundang 20 ekonom, di mana empat di antaranya dari Indef, termasuk dirinya, pada Agustus 2022 yang lalu.

Presiden, ucapnya, tidak pernah absen menghadiri undangan yang saya kirim dan saya tanda tangani langsung untuk hadir dalam sarasehan 100 ekonom tersebut.

Menurutnya, Presiden mengundang juga tokoh-tokoh kritis, termasuk dirinya yang senantiasa kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Sikap kritis ini, kata dia, bukan merupakan sikap tidak suka, tetapi merupakan tanggung jawab intelektual ekonom terhadap perjalanan bangsa dan masa depan demokrasi, yang masih seumur jagung.

"Saya lebih kritis lagi dan banyak tokoh lain karena proses demoklrasi check and balance tidak berjalan dan DPR tidak berjalan setelah 82 persen fraksi bergabung di pemerintahan," tambahnya.

Jadi, tuturnya, hubungan sosial kemanusiaan dan sikap kritis sangat bisa dibedakan dan tidak perlu dicampuradukan. Dia merasa wajib memenuhui undangan karena meruypakan niat baik menjalin hubungan sosial sebagaimana biasanya.

Adapun putra bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep akan mempersunting Erina Gudono yang pernikahannya bakal digelar pada 10 Desember 2022 mendatang di Surakarta, Jawa Tengah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Jokowi kaesang