Intip Spesifikasi Indonesia One, Pesawat Kepresidenan Jokowi yang Kecil-kecil Cabe Rawit

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Bukan hanya acara puncak KTT G20 Bali yang sukses menyita perhatian, namun serba-serbi di luar acara tersebut juga tak kalah menarik.

Salah satu yang cukup jadi perbincangan netizen adalah soal pesawat kepresidenan Presiden Joko Widodo.

Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan parkiran pesawat sejumlah delegasi KTT G20 Bali.

Dalam foto tersebut tampak pesawat merah putih menjadi yang paling kecil di antaranya yang lainnya.

Jika dibandingkan dengan Air Force One milik Joe Biden dan Air China milik Xi Jinping, pesawat kepresidenan Indonesia tak ada apa-apanya.

Namun jangan salah, Indonesia One, julukan pesawat kepresidenan Jokowi, ternyata dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang lebih dari nyaman.

Indonesia One adalah call sign bagi pesawat Boeing 737-800 Kepresidenan Republik Indonesia (RI). Kode registrasinya A-001.

Pesawat Indonesia One yang terparkir di parkiran pesawat VVIP G20 tersebut adalah pesawat yang selama tujuh tahun belakangan menemani Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja blusukan ke berbagai pelosok tanah air.

Jarak Jakarta–Jayapura 3.800 km dapat ditempuhnya selama 5 jam langsung, tanpa transit. Indonesia One mampu terbang tanpa isi ulang bahan bakar sejauh 8.600 km selama 10–12 jam.

Mengintip spesifikasi Indonesia One

Dengan desain BB Jet Boeing 737-800, konfigurasi kabinnya lebih lapang. Ini akan membuat pesawat lebih nayaman ditumpangi.

Interiornya kabin terdiri atas sebuah meeting room VVIP, kamar kenegaraan (state room) VVIP, yaitu ruang tidur untuk 2 orang, 12 kursi eksekutif, dan 54 kursi staf, dan beberapa seat untuk kru kabin.

Dengan interor khusus itu kapasitas penumpang dibatasi hanya 67 orang, tak sampai separuh dari konfigurasi komersialnya.

Mengacu pada alasan ini, wajar jika Indonesia One tampak kecil dalam bentuk ukuran.

Namun dengan beban yang ringan, Indonesia One mampu terbang 1.500 km lebih jauh ketimbang tipe komersialnya.

Sebagaimana umumnya Boeing 737-800, Indonesia One dengan sepasang mesin CFM56-7 itu memerlukan landasan pacu setidaknya 2.000 meter untuk take off dan landing.

Jika Indonesia One ini mengalami perbaikan, maka Presiden Joko Widodo berhak menggunakan pesawat VVIP milik TNI Angkatan Udara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : g20 Jokowi