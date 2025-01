Bayaran Gaji Presiden Donald Trump, per Bulan Kantongi Miliaran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Donald Trump telah resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 pada Senin (20/1/2025).

Pelantikan tersebut dilakukan di Gedung Kongres AS (US Capitol) pada sekitar pukul 12.00 waktu setempat atau Selasa (21/1/2025) pukul 00.00 WIB.

Trump akan menjabat sebagai Presiden AS mulai 2025-2030.

Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden AS, ia mengatakan bahwa saat ini AS akan masuk ke zaman emas yang akan dihormati oleh seluruh dunia.

"Zaman keemasan Amerika dimulai sekarang. Mulai hari ini negara kita akan berkembang dan dihormati lagi di seluruh dunia. Kita akan menjadi negara yang membuat iri setiap negara dan kita tidak akan membiarkan diri kita dimanfaatkan lagi," ucap Trump.

Presiden AS ke-47 tersebut juga menyinggung mengenai Amerika yang lebih besar dari sebelumnya. Ia yakin negaranya akan lebih sukses dan mampu menangani berbagai macam tantangan. Ia pun ingin kemunduran AS berakhir di masa jabatannya.

Setelah dilantik, presiden AS tersebut lanjut menandatangani serangkaian tindakan eksekutif. Di antaranya yakni termasuk 10 tindakan yang difokuskan pada keamanan perbatasan dan imigrasi.

Gaji Donald Trump sebagai Presiden AS

Lantas berapa gaji dan tunjangan Donald Trump yang menjabat sebagai Presiden AS?

Presiden AS yang terpilih akan mendapatkan gaji pokok sebesar US$400.000 atau sekitar Rp6,5 miliar per tahun. Hal tersebut juga tercantum dalam Title 3 US Code, Office and Compensation of President. Jumlah ini ditetapkan oleh Kongres AS pada 2001 lalu dan akan dibayarkan setiap bulan.

Tunjangan dan Fasilitas Donald Trump

Selain itu, ada tambahan US$50.000 (Rp816 juta) untuk pengeluaran (tidak kena pajak), tunjangan perjalanan US$100.000 (Rp1,6 miliar), dan anggaran hiburan US$19.000 (Rp310 juta).

Panglima tertinggi Negara Paman Sam juga berhak mendapatkan tunjangan lain, salah satunya adalah Gedung Putih, sebagai tempat tinggal selama masa jabatannya.

Kemudian Trump akan dipersilahkan menghuni Gedung Putih, yang juga dilengkapi dengan dana untuk merenovasi ulang senilai US$100.000 atau sekitar Rp1,6 miliar.

Presiden juga mendapatkan perawatan kesehatan gratis, serta akses ke berbagai fasilitas transportasi, termasuk limusin kepresidenan, helikopter Marinir, dan pesawat Air Force One.

Trump juga mendapat staf pembantu untuk juru masak, tukang kebun, dan asisten rumah tangga.

Sehingga per bulannya, Trump diprediksi mendapat gaji dari negara hingga miliaran. Hal tersebut digabungkan dari gaji pokok dan berbagai tunjangan yang melekat pada jabatannya.

Uang Pensiun Presiden AS

Apabila lengser dari jabatan, presiden AS tetap akan diberi tunjangan berupa uang pensiunan yang diberikan setiap tahun.

Saat Trump lengser digantikan oleh Joe Biden, ia dulu mendapat uang pension sebesar US$221.400. Dirinya bahkan tetap diberi fasilitas mewah eperti uang penjalanan, kantor, dan staf untuk mantan presiden.

Mantan presiden juga diberikan uang tunjangan untuk asuransi kesehatan.