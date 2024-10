Tangis Haru Pecah Saat Retno Pamit dari Jabatan Menteri Luar Negeri RI, Beri Pesan Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pamit dari jabatannya saat ini, di hadapan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu pada Jumat (18/10/2024).

Retno di hari terakhirnya menjabat sebagai Menlu RI meminta maaf dan menangis haru saat berpamitan dengan seluruh jajaran Kemlu RI.

"Kemlu adalah satu-satunya rumahku. Saya hanya mengenal satu pekerjaan yaitu menjadi seorang diplomat. Sudah hampir 40 tahun saya berada di rumah ini [Kemlu]," katanya, di Kemlu RI, pada Jumat (18/10/2024).

Dia juga menyatakan bahwa selama menjadi Menlu RI, sudah berupaya sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik bagi Indonesia.

"Maafkan saya. It's the best that I can do for Indonesia and for you all. Jagalah rumah ini [Kemlu] dengan baik teman-teman," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga berterima kasih terhadap semua jajaran di Kemlu RI yang sudah percaya dengan kepemimpinannya.

“So thank you very much for standing by me. Thank you for supporting me and thank you for being there for me. And you always be in my heart. Sekali lagi aku pamit, ya, teman-teman,” ucapnya kepada jajaran Kemenlu.

Perlu diketahui, Retno tidak termasuk ke dalam salah satu calon menteri yang dipanggil Prabowo Subianto, untuk masuk ke dalam pemerintahan RI selanjutnya.

Setelah pamit dari jabatan Menlu RI, Retno ditunjuk menjadi Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan air. Hal Ini menjadikan Retno perempuan Indonesia pertama yang mengemban jabatan tersebut.

“Utusan Khusus akan mendukung langkah-langkah demi memastikan masa depan dengan air terjamin dengan mendorong kerja sama politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang lebih kuat di semua lapisan,” kata Sekjen PBB dalam pernyataan tertulis pada Jumat (13/9/2024).

Selanjutnya, Retno akan mulai bertugas sebagai Utusan Khusus PBB pada 1 November 2024 usai menyelesaikan tugasnya dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melantik Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI pada 2014. Retno telah memimpin diplomasi Indonesia selama 10 tahun.