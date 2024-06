Cara Beli Tiket Konser Bruno Mars September 2024 via Livin' by Mandiri, Bisa Pakai Paylater!

Simak cara pembelian tiket konser Bruno Mars September 2024 melalui aplikasi Livin' by Mandiri.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) resmi ditunjuk sebagai Official Banking Partner pada konser Bruno Mars yang akan digelar pada 13 dan 14 September 2024 di Jakarta International Stadium (JIS). Begini cara membeli tiket konser via Livin’ by Mandiri dengan mudah.

Direktur Operasional Bank Mandiri Toni E.B. Subari menyambut baik hal ini dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.

Adapun, konser ini merupakan bagian dari Asia Tour yang juga bakal diadakan di negara tetangga seperti Singapura dan Thailand.

Sebagai Official Banking Partner, Bank Mandiri akan mengadakan penjualan sebagian besar tiket secara eksklusif di Livin’ by Mandiri.

“Masyarakat pengguna Livin’ by Mandiri dapat secara mudah membeli tiket konser itu melalui fitur Sukha pada periode 27 - 28 Juni 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/6/2024)

Menurutnya, lewat kerja sama dan dukungan ini, pihaknya ingin menampilkan kepada masyarakat bahwa Bank Mandiri kini tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga menjadi pilihan utama transaksi non finansial nasabah.

“Ini menjadi bagian dari komitmen inovasi kami dalam memberikan layanan yang terbaik, lengkap dan andal kepada seluruh kalangan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan keunggulan pembelian tiket di Livin’ by Mandiri adalah nasabah dapat menggunakan pembayaran melalui Virtual Account dengan sumber dana yang beragam mulai dari dana Mandiri Tabungan, Mandiri Kartu Kredit dan Livin’ Paylater.

“Untuk mewujudkan wishlist para penggemar, Bank Mandiri juga menyediakan program cicilan 0% untuk pembelian tiket konser Bruno Mars menggunakan Mandiri Kartu Kredit dan Livin’ Paylater,” ujar Toni.

Bank Mandiri pun optimistis melalui serangkaian program dan inisiatif tersebut dapat berdampak positif pada pertumbuhan Livin’ by Mandiri.

Sebagai tambahan informasi, sampai dengan bulan Mei 2024, tercatat pengguna aplikasi Livin' by Mandiri telah menembus 25,4 juta, naik 37% secara tahunan. Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri telah mencapai Rp 1.552 triliun dengan volume transaksi 1,45 miliar transaksi.

Cara Membeli Tiket Bruno Mars via Livin’ by Mandiri

1. Terkait cara pembelian tiket, nasabah hanya perlu login di Livin’ by Mandiri,

2. Kemudian, klik Sukha dan pilih Banner “Bruno Mars”, lalu klik kategori tiket yang diinginkan.

3. Setelah membaca syarat dan ketentuan, klik “agree and continue”, lalu isi data diri dengan lengkap dan sesuai.

4. Kemudian, pilih "Metode Pembayaran" dan klik “Bayar Sekarang” serta pilih sumber dana khusus metode pembayaran "Virtual Account" dan klik “Lanjut Bayar”

5. Setelah pembayaran terkonfirmasi, nasabah akan langsung mendapatkan email berisikan kode booking dan informasi yang dapat digunakan di aplikasi LOKET X guna mendapatkan Tiket Aktif menyaksikan secara langsung aksi panggung spektakuler Bruno Mars.

Sementara itu, CoFounder and COO PK Entertainment Group Harry Sudarma menjelaskan penggunaan aplikasi Loket X pada konser Bruno Mars didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama pencegahan calo serta praktik penipuan dengan menggunakan tiket konser. Sebab, kode QR atau barcode pada tiket tidak dapat direkam layar atau screenshot.

Hal ini memastikan bahwa hanya pemegang tiket sah yang dapat menggunakan tiket mereka, karena kode QR/barcode tidak dapat ditiru ataupun dipindahtangankan dengan mudah.

“Secara keseluruhan, Loket X memberikan solusi yang lebih aman dan terpercaya untuk pembelian dan penggunaan tiket untuk acara konser Bruno Mars nanti,” kata Harry.

