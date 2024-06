Prabowo Kumpul Bareng Ketum Partai KIM, Bahas Apa?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pertemuan itu terungkap dari foto yang diunggah Prabowo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Instagram, Kamis (20/6/2024).

Dalam foto tersebut, Prabowo tampak bercengkrama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Selain itu, hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir.

"Bersama Indonesia Maju," tulis Prabowo di akun instagram @prabowo, Kamis (20/6/2024).

Sementara itu, AHY dalam unggahannya di Instagram menyebut pertemuan tersebut terjadi di sela-sela ceramah Prabowo pada acara Executive Course on Strategic Management and Leadership Cohort Universitas Pertahanan, di Gedung Jenderal Sudirman, Kemhan, Jakarta, Kamis (20/6) pagi.

"Bersama para sahabat Kabinet Indonesia Maju, saya hadir dalam ceramah yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Bapak @prabowo," kata AHY dalam unggahan Intagramnya.

AHY mengaku terkesan dengan ceramah yang disampaikan Prabowo, karena sangat relevan dalam konteks kekinian.

"Poin-poin yang disampaikan Pak Menhan sangatlah relevan dengan konteks kekinian. Kepemimpinan dan kemampuan manajemen yang baik adalah kunci kesuksesan kemajuan bangsa," ujar AHY.

Sebelumnya, pada hari yang sama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dianugerahi tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menjelaskan bahwa pemberian tanda kehormatan tersebut diberikan ke Prabowo Subianto karena telah berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri.

"Penyematan tanda kehormatan disaksikan oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri," tuturnya di Mabes Polri, Kamis (20/6).

Sandi mengemukakan pemberian Bintang Bhayangkara Utama tersebut digelar di Gedung Rupatama Polri di Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan.

Dia mengatakan bahwa pemberian tanda penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Prabowo Subianto.

"Benar Bintang Bhayangkara Utama tadi diberikan pukul 14.00 WIB," katanya.

Dalam upacara penyematan itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disambut sorak sorai oleh puluhan prajurit TNI-Polri sesuai dengan tradisi yang berlaku, termasuk ketika Prabowo Subianto pulang dari Mabes Polri.

