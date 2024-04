Kumandang Adzan Magrib di Stadion Anfield

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Stadion Anfield markas besar klub papan atas Liga Inggris Liverpool menampilkan pemandangan yang tidak biasa di bulan ramadan ini.

Saat waktu Magrib, di stadion kebanggaan liverpudlian itu berkumadang adzan yang dibawakan oleh seorang qari bernama Mikhaael Mala secara langsung.

Mikhaael yang adzan di tengah lapangan menyampaikan rasa bahagianya bisa melantunkan panggilan salat itu di salah satu klub raksasa di Inggris tersebut.

"Dengan senang hati mengumandangkan Azan di Stadion Anfield hari ini Alhamdulillah. Kami mendapat sambutan besar dari komunitas di Liverpool," tulisnya di akun instagramnya @mikhaaelmala.

Mikhaael Mala merupakan seorang qari, guru, dan juga penyanyi islami.

Dia telah memiliki beberapa lagu yang dirilisnya seperti Qamarun, Allah Ya Moulana, Khayral Bareyya, Jannah, Messenger (Salou Ala Nabi), L'habiba, Qasida Ahlul Bayt, The Forgotten Path , dan Forsaken.

Berikut komentar netizen dalam postingan adzan tersebut

MashaAllah! May Allah allow Liverpool and City to bottle the league

Masha'Allah brother that's so beautiful, #ynwa

Mashallah bro - may every grass seed be a witness for you

Liverpool is the best football club in the world #YNWA

MashaAllah, smashed it

Ma sha Allah rated my bro

