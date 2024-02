Anies-Cak Imin Kaget Lihat JIS jadi Lautan Manusia saat Kampanye Akbar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyapa para pendukungnya yang telah membuat Jakarta International Stadium (JIS) menjadi lautan manusia dalam agenda kampanye akbar AMIN, Sabtu (10/2/2024).

Dalam pantauan Bisnis di JIS, keduanya sama sama mengenakan kemeja berwarna putih dengan celana berwarna hitam. Saat menyapa para pendukungnya, Anies dan Cak Imin tampak sumringah. Keduanya beberapa kali menampilkan gesture kepada para pendukungnya yang hadir di Stadion yang berkapasitas 82.000 ini.

Anies dan Cak Imin sempat membuat gesture tangan berbentuk hati kepada para pendukunganya. Tidak hanya itu, keduanya tampak membuat gesture “Sasageyo” yang terdapat pada anime Attack on Titan. Anies dan Cak Imin juga membuat gesture andalan mereka, yaitu gesture wakanda no more.

“Indonesia forever, wakanda no more,” teriak para pendukung yang hadir di agenda Kumpul Akbar #Ber1BeraniBerubah di JIS, Sabtu (10/2/2024).

Selain ketiga gesture tersebut, eks Gubernur DKI Jakarta ini berbicara dengan bahasa isyarat yang sempat viral pada saat debat terakhir Pilpres 2024 yang memiliki arti “Waktunya Perubahan”.

Puluhan ribu warga pendukung paslon 01 AMIN memenuhi agenda Kumpul Akbar #Ber1BeraniBerubah di Jakarta International Stadium (JIS). Perbesar

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan jadwal dan tempat puncak kampanye ketiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Pilpres 2024, lewat Keputusan KPU No. 78/2024.

Puncak kampanye akbar terakhir akan berlangsung pada tanggal 10 Februari 2024. Pada hari puncak itu, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (AMIN) dijadwalkan berkampanye di Jakarta International Stadion (JIS) di Jakarta Utara.

Berdasarkan pantauan Bisnis, massa pendukung AMIN sudah memenuhi JIS sejak pagi hari bahkan ada yang sudah berdatangan Jumat malam (9/2/2024). Puluhan ribu massa pendukung yang ingin mengikuti rangkaian acara Kumpul Akbar #Ber1BeraniBerubah di JIS.

Meski bagian dalam JIS, khususnya tribun, sudah penuh massa pendukung AMIN tetap berdatangan dari berbagai kota untuk berkumpul di JIS. Bahkan, banyak masyarakat yang rela duduk di bagian luar JIS untuk tetap mengikuti Kumpul Akbar #Ber1BeraniBerubah

