Kemlu RI Pastikan Wamenlu AS Richard Verma ke Jakarta, Awal Februari

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Amerika Serikat (AS) Richard Verma akan diterima oleh Wamenlu RI Pahala Mansury, di Kemlu RI, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Amerika Serikat (AS) akan berkunjung ke Jakarta.

Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal menyatakan bahwa kedatangan Wamenlu AS Richard Verma ke Jakarta, diagendakan pada 1–2 Februari 2024.

"Betul, Deputy Secretary of State for Management and Resources, Richard Verma akan ke Jakarta, 1-2 Februari," katanya, saat ditanyai awak media, Senin (29/1/2024).

Dia menjelaskan bahwa Wamenlu AS Richard Verma akan diterima oleh Wamenlu RI Pahala Mansury, di Kemlu RI, Jakarta.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa sesuai rencana, Wamenlu Richard dijadwalkan akan bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa pertemuan itu akan membahas hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor.

"Kunjungan tersebut untuk bahas langkah-langkah bersama guna promosikan kerjasama bilateral di sejumlah sektor, termasuk ekonomi dan pembangunan," ujarnya.

Seperti diketahui, Wamenlu AS untuk Manajemen dan Sumber Daya Richard Verma akan melakukan serangkaian perjalanan ke beberapa negara.

Berdasarkan keterangan resmi Departemen Luar Negeri AS, dia akan berkunjung ke Suva (Fiji), Canberra dan Sydney (Australia), dan Jakarta (Indonesia). Adapun rangkaian perjalanan tersebut akan berlangsung dari 29 Januari–2 Februari 2024.

Dia nantinya akan bertemu dengan para pejabat senior Indonesia untuk membicarakan pemanfaatan lebih lanjut kemitraan yang kuat antara kedua negara.

